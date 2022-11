SINA MU SVI ZNATE, A ĆERKA JE NJEGOVA KOPIJA! Ovako izgleda Minimaksova naslednica - svi kažu da NEVEROVATNO LIČE!

Ovako izgleda ćerka legendarnog voditelja Milovana Ilića Minimaksa.

O životu slavnog voditelja Milovana Ilića Minimaksa se često pričalo i pisalo, ali nikada nije bila tajna da je bio miljenik lepšeg pola. Minimaks je i sam jednom prilikom ispričao, da je mnoge od njih želeo, a samo dve je odveo pred oltar.

Prvi put se oženio kada je imao samo 22 godine, a tokom ovog 12 godina dugog braka dobio je prvog sina, Igora. Nakon razvoda od prve supruge, voditelj je rešio da po drugi put stane pred oltar, a ljubav sa Biljanom potrajala je sve dok ih njena smrt 2004. godine nije rastavila.

Minimaks je u braku sa Biljanom dobio dvoje dece – sina Vladimira, kog srpska javnost zna kao člana muzičkog sastava "Sha-Ila" i ćerku Anu, koja se vrlo retko pojavljuje u medijima. Ana se gotovo nikad ne eksponira javnosti, a mnogi ističu da neodoljivo podseća na svog pokojnog oca o kom je jednom prilikom govorila za medije. Kako je ispričala, kada je Minimaks završio u bolnici, tražio joj je samo papir i olovku, jer je želeo da zapisuje svoje misli.

"Prvo što mi je tražio kada je legao u bolnicu bili su papir i olovka. Nije tražio hranu i piće, nego papir i olovku. To je bio on. On ima neke neobjavljene stvari i to se nadam da ćemo prikazati na izložbi koju planiramo", rekla je Ana svojevremeno za domaće medije.

