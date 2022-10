PREMINUO SIN (25) SLAVNOG GLUMCA! Izgubio borbu s opakom BOLEŠĆU - Reči porodice KIDAJU dušu: "Tuga dolazi u naletima"

Mlađi sin popularnog glumca Tima Rota, Majkl Kormak Rot preminuo je 16. oktobra skoro godinu dana nakon što je obavestio javnost da ima rak.

Izvor: YouTube/New York Post

Muzičar i sin glumca Tima Rota, Majkl Kormak Rot preminuo je u 25. godini, a tragične vesti potvrdila je njegova porodica - "Bio je divlja i električna lopta energije i njegov duh je bio ispunjen svetlošću i dobrotom. Koliko god da je bio divlji, Kormak je takođe bio oličenje ljubaznosti. Nežna duša koja je donela toliko sreće i nade svima oko sebe. Tuga dolazi u naletima, kao i suze i smeh, kada pomislimo na tog prelepog dečaka od 25 godina i 10 meseci - koliko smo ga poznavali. Radosno, divlje i divno dete. Tek nedavno čovek. Mi ga volimo. Biće sa nama gde god da krenemo", saopštila je porodica.

Majkl Kormak je u novembru 2021. godine objavio na Instagramu da boluje od raka germinativnih ćelija i da je izgubio sluh na jednom uho i drastično smršao - "Rak mi je oduzeo polovinu sluha, moje samopouzdanje, nastaviće svojim putem dok ne uspem da ga nekako zaustavim i ubijem", pisao je Kormak.

"Ali, bolest mi nije oduzela volju za preživljavanjem, niti ljubav prema stvaranju muzike. Još me nije srušilla. Ako vi ili neko koga volite boluje od raka, slobodno mi se obratite jer je to emocionalni tobogan drugačiji od svega ostalog. Ljubav za sve vas, molim vas, pobrinite se da radite stvari koje volite. Život je kratak. To je haos. I nikada ne znaš kada ćeš to biti ti. Budite dobro i idite kod doktora. Je*eš rak", dodao je on.

Kormak je diplomirao na Benington koledžu, bio je talentovani gitarista, kompozitor i producent. Pre mesec dana objavio je na Instagramu: "Ne možeš uvek da biraš svoju sudbinu". Rot je Majkla Kormaka dobio sa suprugom Niki Batler sa kojom ima i sina starijeg Hantera, a iz prethodne veze sa Lori Bejker ima sina Džeka Rota.

Tim Rot je britanski glumac koji je svetsku slavu stekao, između ostalog i besprekornim američkim akcentom, pa mnogi i danas misle da je Amerikanac. Nije se libio da glumi u filmovima poput "Rosencrantz & Guildenstern Are Dead" iz 1990., kao i Van Gog u filmu "Vinsent i Teo", a mnogi ga znaju i iz filmova Kventina Tarantina (Ulični psi, Petparačke priče, The Hateful Eight, Bilo jednom u Holivudu, ) kao i 4 sobe, Planeta majmuna, serijama - "Tvin Piks", "Tin Star" i "Lie to me".

Izvor: YouTube/The Late late show with James Corden