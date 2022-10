INCIDENT MIRJANE KARANOVIĆ SA STARICOM (82)! Baka zadobila TEŠKE telesne povrede - "Bilo je slučajno, saplela se"

Glumica Mirjana Karanović progovorila je o incidentu sa staricom (82) koja je tokom sukoba zadobila teške telesne povrede.

Do incidenta je došlo u četvrtak u Katanićevoj ulici gde je došlo prvo do verbalnog okršaja, a zatim i fizičkog između glumice Mirjane Karanović i starice S.S (82). Starica je zadobila teške telesne povrede, prenose domaći medji.

Povređena baka je odmah zbrinuta na Banjici, gde su joj konstatovane teške telesne povrede, prelom kuka, a zadržana je na daljem lečenju. Baka je komšinica Mirjanine mame i otišla je kod Mirjane i postavila joj pitanje u vezi sa negom njene majke, a u tom razgovoru je došlo do povlačenja za bluzu i žena je pala. Slučaj je prijavljen policiji, a ovim povodom se oglasila i glumica Mirjanu Karanović:

"To je bila komšinica moje majke koja je meni došla na vrata i zahtevala da je pošaljem u starački dom, htela ona to ili ne. Ona je rekla da moram. Njen sin je bio sve vreme pored, smirivao je, rekao da idu. Ja sam rekla da nemam šta da razgovaram sa njima. O mojoj majci brinu dve žene koje dolaze pre i posle podne. Ona nije želela da me sluša. Ona dolaze svaki dan, jer ja ne mogu. Ja nisam u toj situaciji da brinem toliko o njoj. Zatim je počela da govori da je moja majka luda, da će ih sve zapaliti. Moja majka je naime pre nekoliko dana zaboravila da isključi ringlu, nekakav dim se osetio. Od tog dana moja majka više ne uključuje šporet. Ja sam to i rekla toj ženi. Da je moja majka luda, da ja ne znam kako moja majka izgleda, počela je da me cima za majicu i onda je nastala cela frka. Ja sam htela da skinem tu ruku koju je držala. I ona se saplela i pala. To je sticaj oklnosti. Ja to nisam uradila namerno. Bilo je veoma neprijatno i burno", rekla je Mirjana i dodala:

"Ništa, ja sam je podigla, sačekala da dođe Hitna pomoć. Njen sin ju je smirivao: 'Nije trebalo to da radiš'. Posle mi se on izvinjavao i rekao da bi ja ipak trebalo da nateram svoju majku da ide u dom i sada mnogi ljudi u zgradi... to je postala čitava zavera... Ta žena je napravila čitavu jednu hajku protiv nje. Ne znam koji je razlog. To je neka paranoja. Ja sam se njoj izvinila rekla da mi je žao, ali da je ona preterala. Moja majka ima 90 godina, pri svesti je i mentalno je sposobna. Izdao mi je neurolog uverenje pre nekoliko meseci. Ne mogu da je proglasim nesposobnom. A ta komšinica mi je rekla da će dovesti doktora koji će proglasiti moju majku ludom i da će morati u dom. Išla je u policiju i socijalno da prijavi moju majku i oni su joj rekli da se time ne bave".

