MARIJINA ISPOVEST - MUŽ ME UBEDIO DA ĆEMO BITI SREĆNIJI SA JOŠ JEDNOM ŽENOM: Htela sam da umrem, a onda mi je OBJASNIO

Iskrena ispovest žene koja muža deli sa drugom ženom i o tome kako joj je poligamija promenila razmišljanje o životu.

Izvor: Shutterstock/Bogdan Khmelnytskyi

Poligamija, odnosno mnogoženstvo, po definiciji je bračna veza jednog muškarca sa više žena ili obrnuto. Postoje tri vida poligamije: poliandrija - kada žena ima više od jednog muža, poliginija - kada muškarac ima više od jedne supruge, i grupni brak – zapravo kombinacija poliandrije i poliginije. U praksi, poliginija je najzastupljenija.

U takvom odnosu živi Marija, koja je svoj ulazak u svet poligamije, u kojoj je našla istinsku sreću i ispunjenje, opisala na jednom forumu.

Marija kaže da nije sama došla na ideju da deli supruga sa drugom ženom. Predlog je, očekivano, došao od muža koji joj je već u prvim danima poznanstva rekao da je poligamista.

"Pošto mi je to bilo potpuno strano i ne znam nikoga ko je u takvoj vezi, u početku nisam nikako reagovala na ovu njegovu izjavu. A onda sam počela da se interesujem za poligamiju, međutim, na Internetu nisam našla nijednu korisnu informaciju. U početku sam bila malo skeptična, ali sam odlučila da pokušam."

Marija i njen suprug su se upoznali u kafiću, gde je radila kao konobarica. Ljubav je buknula, počeli su da žive zajedno, a potom su se i venčali. Suprug nije krio od nje da mu se sviđa poligamija i da je po njemu to jedini način da ljubav potraje.

"On misli da ljudi nisu monogamni po prirodi i da je jedini način da osoba bude istinski srećna ako se ne oseća sputanom normama koje joj je nametnulo društvo."

Vrlo brzo je svoja uverenja i želje sproveo u delo. Rekao joj je da je upoznao drugu ženu i sa njom započeo vezu. Nije hteo da je laže. Ta druga žena je imala svoj stan, ponekad bi kod nje prespavao, ali nastavio je da živi s Marijom. Ljubomora je bila neminovna. A onda ih je upoznao i počeo da je ubeđuje koliko im život može biti kvalitetniji i srećniji kad "dele ljubav".

"U početku sam bila užasno ljubomorna, htela sam da umrem. Pokušavala sam da shvatim zašto mu je druga potrebna. Neko vreme sam patila u tišini, držala sam sve u sebi, što je umnogome uništilo našu vezu. Zatim sam počela da mu pričam kako se osećam. On mi je pomogao da shvatim šta je pravo razlog", rekla je Marija i dodala da joj je bilo potrebno vreme da odgonetne šta se krije iza ljubomore, povređenosti i da su zapravo ta osećanja samo maska za nesigurnost.

"Po mom mišljenju, svet je pun egoista, ljudi sve više tretiraju druge kao stvari. Čovek nije stvar, pa zašto bi nekome pripadao? Definitivno pozitivna strana poligamije je to što se oslobodite sebičnosti, naučite da volite. Nedostaci su najpre to što je ovo prilično težak proces prilagođavanja i nema svako želudac za takav odnos. Ali, ako izdržite i prebrodite najtežu fazu, sve izazove koji su neminovni, ova negativna strana će se pretvoriti u veliki plus. Što se mene tiče, ja nikd nisam bila srećnija", zaključila je Marija.

A šta vi mislite o njenom izboru?