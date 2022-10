"RELATIVNO POZNATI GLUMAC JE ZA HOSPITALIZACIJU" - Karleuša žestoko napala Vuka Kostića: "UBICA nedužnih životinja"

Pevačica Jelena Karleuša udarila je na glumca Vuka Kostića i žestoko ga napala zbog jedne stavri.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/karleusastar/Screenshot

Jelena Karleuša nakon što je na jednom događaju poručila da se "nije razvela od Duška" ponovo je udarila na glumca Vuka Kostića. I ovoga puta pevačici je zasmetala fotografija glumca koji pozira sa ubijenom životinjom, a opasno mu je zamerila i to što je izjavio da je lov njegova strast.

Pevačica Jelena Karleuša se oglasila na Instagramu gde je na storiju objavila fotografiju Vuka Kostića na kojoj drži pušku i ubijenu životinju, a detaljno je obrazložila šta joj smeta:

"Ubilački poriv i adrenalin koji ubice osećaju dok ubijaju u psihologiji je objašnjen kao težak oblik sociopate i psihopatije. Nedostatak empatije prema drugom živom biću, uživanje u njegovom ubijanju i slikanje sa njegovim lešom je sam po sebi zastrašujuć i zahteva lečenje, hospitalizaciju ili potpunu izolaciju osoba sa takvim poremećajem. Ljudi koji ne vide ništa pogrešno u ubijanju , opasnost su po svoju okolinu i društvo. Kada je reč o javnim ličnostima, one imaju posebnu ulogu u edukaciji i uticaju koji imaju na javno mnjenje", napisala je JK i dodala:

"Nedopustivo je koristiti sopstvenu popularnost za promociju ubijanja, nasilja i uživanja u istom. Čovek sa puškom na slici je relativno poznati glumac Vuk Kostić, čije izjave pokazuju da je reč o dubokoporemećenom čoveku bez ikakvog ljudskog i moralnog osnova. Dok se javnost zgražava nad kriminalcem koji na ovaj način drži ljudsku žrtvu uz bizarni osmeh i pozira, čije slike vidimo danas u medijima jer mu se za te zločine sudi, Vuk Kostić uz osmeh pozira držeći glavu nedužne životinje. Koja je razlika? U njima dvojici razlika ne postoji. Strast za ubijanjem je ono što ih čini istim".

"Da li je Vuk Kostić ili bilo koji drugi ubica nedužnih divljih životinja ikada odgovarao za svoja nedela? Da li to što se eto tako nazoveš lovcem i staviš kapu, opravdava ubijanje životinja? Ili su životi divljih životinja u Srbiji potpuno bezvredni? U Srbiji se hvata puška čim se pojavi nesrećna divlja životinja jer ljudi ovde misle da životinje postoje da bi ih mi ubili! U normalnim državama divlje životinje su zaštićene zakonom koji funkcioniše rigorozno! Umesto da ih čuvamo, cenimo i borimo se za njihove živote jer su blago ove zemlje, mi naoružavamo diletante da idu po šumi i ubijaju uz rakijicu i objašnjenje da je za to "dobra životinja" mnoge životinjske vrste su pred samim izumiranjem u Srbiji upravo zbog ovakvih "prijatelja životinja i korisnih lovaca"! Sprečimo psihopate da nam ubijaju nesrečne životinje! Država Srbija mora da zaštiti blago svoje zemlje, a to su divlje vrste koje su pred izumiranjem", smatra ona, dok se Vuk Kostić još nije oglašavao povodom pevačicinog komentara.

