PRONAĐENO TIJELO MARIJANE IZ VELIKOG BRATA?! OGLASIO SE NJEN OTAC: Samo želimo da se ova AGONIJA što prije završi!

Nakon što je danas u Savi pronađeno tijelo nepoznate žene pojavila se sumnja kako se radi o bivšoj pobjednici Velikog brata Marijani Seifert koja je nestala krajem aprila ove godine.

Izvor: YouTube/Printscreen/VELIKI BRAT

Hrvatska policija je danas poslijepodne saopštila kako je u mestu Dubrovčak Lijevi oko 14 sati u Savi pronađeno tijelo nepoznate žene, a korisnici društvenih mreža počeli su ubrzo da komentarišu i sumnjaju kako se možda radi o tijelu nestale Marijane Seifert, bivše pobjednice Velikog brata koja je nestala u noći 27. aprila iz doma na Savici, gdje je živjela sa suprugom i decom.

- U kontaktu smo s policijom, a sjutra će se znati više. Nisu mogli da nam kažu više detalja tako da ne znam ni u kakvoj je odjeći pronađena ta ženska osoba i da li bi to mogla biti Marijana - izjavio je Marijanin otac Ivo Kovačević za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje novinara jesu li članovi porodice dali uzorak krvi zbog moguće DNK analize, Ivo Kovačević je rekao kako nisu, ali će rado to učiniti.

- Daćemo sve što treba! Pred našom porodicom je još jedna besana i neizvjesna noć. Samo želimo da se ova agonija što prije završi, teško je ovako živjeti - kazao je Kovačević.

Za Kurir ovog vikenda je o nestanku svoje ćerke pričala i Marijanina mama Gordana.

- Toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je pričati o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol. Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo dobiti nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli reći to smo i rekli - izjavila je.