"PSIHOPATA ME JE ŠUTNUO IZ SVE SNAGE" - Rijaliti učesnica o progonitelju Rade Manojlović, pevačica se odmah oglasila!

Rada Manojlović se našla u centru skandala kada je njen fan Darijo Šogorović objavio skandalozne tvrdnje da je navodno s pevačicom bio intiman.

Izvor: YouTube/Kontra Show

Bivši rijaliti učesnik i fan Rade Manojlović, Dario Šogorović tvrdi da je bio intiman sa njom, i da ju je "platio 10.000 evra" da provede noć s njim u hotelu. Nekadašnji učesnik Parova je čak izneo i opis čina i zaključio da "nije bila vredna tih para", a zatimi objavio fotografiju nepoznate devojke i tvrdio da je upravo pevačica na njoj iako je bilo jasno da to nije Rada.

Pevačica je najavila tužbu, ubrzo su se oglasile i njene komšije, a sada i bivša rijaliti učesnica Parova i Zadruge Irma Serjanić, koja je sa Dariom imala fizički obračun pred kamerama tokom boravka u rijalitiju. Ona je sada ispričala šta je Dario njoj uradio i pružila podršku Radi Manojlović.

"Rada mora da tuži Daria Šogorovića! Bicu joj svedok, ona ima moju ogromnu podršku jer je divna devojka! Taj psihopata je mene u 'Parovima' šutnuo iz sve snage jos tada sam videla sa kim imam posla", izjavila je Irma.

Sejranićeva i Dario su imali žestok fizički obračun tokom učešća u rijalitiju "Parovi", kada je Šogorović iz sve snage šutnuo Irmu u stomak. Nakon, reči podrške koje je Sejranićeva uputila Radi, oglasila se i Manojlovićeva.

"Hvala Irmi. Jasno se vidi da je on ženomrzac. Žalosno je da pokušava da postane poznat ponižavajući druge i govoreći ovako monstruozne laži. Svakako, sigurna sam da on u ovome nije sam i da neko stoji iza njega, sa kojim ciljem su krenuli baš na mene, otkriće se, ali ni ja nisam tikva bez korena što bi narod rekao. Ja imam najvažniju stvar u svojim rukama, a to je istina", rekla je Rada koja je bila u policijskoj stanici kako bi prijavila Daria.

"Krivično ću ga goniti jer je takvom čoveku mesto u zatvoru ili u bolnici, zato što mu treba stručna pomoć. Tom dečku apsolutno ništa nisam uradila i žao mi je što se ovako ponaša, ali mora da bude svestan da će snositi posledice! Svaka akcija izaziva reakciju, a njegova akcija je bila bespotrebna, napadačka i ponižavajuća, i to bez ikakvog razloga", dodala je pevačica.