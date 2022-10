ODMAH POČEO HAOS! Nakon Miljane Kulić u Zadrugu se uselio još jedan njen bivši dečko - Usledio žestok OKRŠAJ (VIDEO)

Miljana Kulić ušla je u šestu sezonu Zadruge, a za njom se na imanje u Šimanovcima uselio još jedan njen bivši dečko.

Rijaliti učesnica Miljana Kulić nakon što se oporavila od komplikacija nastalih posle operacije smanjena želuca u Turskoj, uselila se na imanje u Šimanovcima gde se već nalazi njen bivši dečko Ivan Marinković sa kojim ima sina Željka. Nakon što je istakla da nema namjeru da Ivanu pruži ruku i smjestila se u Bijelu kuću, u Zadrugu je ušao još jedna njen bivši.

Lazar Čolić Zola ušao je u Zadrugu 6! Miljana Kulić je sa Zolom imala tubulentnu vezu, a on je otkrio koji je razlog njegovog ulaska u rijaliti - "Nažalost, ja sam pozvan prije početka Zadruge u rijaliti, znao sam da ću ući, nisam želio da gledam osim ako me pominju, želim da upoznam ove nove ljude. Reći ću im da sam gledao, ali hoću sam da procijenim", rekao je on i dodao:

"Nemam pretjeranu želju da upoznam Ivana Marinkovića, pokušao sam da mu se izvinim ali nije prihvatio. Nisam agresivan ali ću da mu se suprotstavim".

Zola i Miljana su u lošim odnosima, a on je u studiju pred ulazak poručio - "Ovaj njen Al Paćino mi je prijetio, govorio da je uznemiravam, da je nisam zvao, ne bi tako bilo. Kada je bila loše ja sam joj poželio sve najbolje, čuli smo se par puta. Ove sezone ću biti mudriji i pametniji, dug je ovo maraton", istakao je Čolić i poručio da mu je cilj da uđe u top pet.

Miljana i Zola, kao i svaki put kad se sretnu, ne mogu da ostanu neutralni, tako je i sada odmah došlo do okršaja među njima. Nekadašnji par je ušao u žestoku raspravu oko tog ako je koga zvao prvi, a zatim je usledila rasprava oko Miljaninog sadašnjeg dečka Nenada Macanovića Bebice, kao i oko njenog duga prema Filipu Caru.

Miljana je iz prethodne Zadruge diskvalifikova kada je Zoli otvorila glavu štiklom dok je spavao:

Pogledajte kako su se bivši ljubavnici sada sukobili: