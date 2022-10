POKUŠALI SU DA ME UVUKU U PROSTITUCIJU! Voditeljku htjeli da "daju" fudbalerima - Najveće ISKUŠENJE u mom životu!

Voditeljka Jovana Jeremić ispričala je da su joj nudili bogastvo da uđe u prostituciju.

Izvor: Pink scereenshot

Jovana Jeremić koja je nedavno zaplakala pred kamerama zbog bivšeg muža s kojim ima ćerku, ispričala je kako je izvjesni čovjek na početku njene karijere pokušao da je uvuče u elitnu prostituciju. Kako je navala taj muškarac je bio obavešten o njenoj inteligenciji, ali i znanju španskog jezika, pa ju je čak 12 sati ubjeđivao da pristane, obećavši joj čitavo bogatstvo.

"Pokušali su da me uvuku u prostituciju, na početku karijere. Neću reći koji je to čovjek pokušao da uradi. Bila sam planirana za najelitniju prostituciju, zato što sam hiperinteligentna i nuđeno mi je da radim sa najjačim muškarcima na svijetskom nivou. To je bila otvorena ponuda. Nuđeno mi je sve, čitavo bogatstvo, da budem uvučena u elitnu prostituciju, da budem žena zadužena na svijetskom novou za jake muškarce, što iz svijeta fudbala prije svega, jer perfektno govorim španski i to su momenti u mojoj karijeri gdje sam ja položila ispit", rekla je Jovana i dodala:

"Dvanaest sati me je taj čovjek ubjeđivao. Nudio mi sve na svijetu. Čak znam i rečenice koje mi je govorio, tad sam imala 24 godine. Tek sam završila fakultet, sve je počelo tako što su oni imali informaciju sa mog fakulteta da sam vrhunski inteligentna i da imam tu fatalnu crtu u sebi. Moj odgovor je bio ne. Taj dan me je spasio post, vjera. Bog. To je bilo najveće iskušenje mog života. Jedan od uslova je bio da se više nikada ne javim roditeljima, to je bila crvena lampica u mojoj glavi. Govorio mi je da ja treba da nosim haljine od 5.000 eura, ne od 5.000 dinara, ja sam bila na početku karijere, išli su na to. Mislili su da se prodajem za pare".

Jovana Jeremić je sve obradovala kada je objavila golišave kadrove iz salona za masažu i otkrila da je za sedam dana skinula višak kilograma.