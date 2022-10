MILJANA PONOVO NA MALIM EKRANIMA: Ušla u Zadrugu, napljuvala bivše - "Pokazala sam DEBILIZAM"

Miljana Kulić ušla u Zadrugu 6, gdje je čeka bivši partner i otac njenog sina

Izvor: Pink screenshot

Miljana Kulić ušla je u rijaliti Zadruga gdje svi jedva čekaju da vide kako će da protekne susret sa njenim bivšim dečkom Ivanom Marinkovićem sa kojim ima djete.

Miljana je ušla bez dečka Nenada Macanovića i majke Marije Kulić, čiji se ulazak očekuje u narednim nedeljama. "Nikada nisam imala tremu, sada je imam, ali kada je nisam imala završilo se loše. Brzo će da prođe kada uđem tamo, ništa nisam popila, ne pijem, hranim se zdravo, videće gledaoci", rekla je Miljana, pa otkrila šta joj je dečko rekao:

"Rekao mi je da neki ljudi nisu vrijedni moje pažnje, ta veza mi je donjela poniženje, ljudi me vole iz prve 'Zadruge', ljudi su navikli da budem šoumen. Nisam pokazala kakva sam zapravo, pravila sam budalu od sebe. Zoli nije stalo do mene, zvao me samo zbog naroda kada sam bila u bolnici, da ne ispadne đubre, on me više ne interesuje. Nije donio ništa dobro ni meni, a ni mojoj porodici. Ja tu više nisam najtanja, dosta sam se promijenila, shvatila sam kroz šta sam prošla, pokazala sam debilizam."

Što se tiče bivšeg partnera, Ivana Marinkovića s kojim ima sina, Miljana kaže: "Ivanu nema potrebe da pružam ruku, on to nije zaslužio, nas veže Željko, ali on nema emocije, totalno je nezainteresovan, nema osećaj. Sada želi da ga vidi, ali nije imao potrebe četiri godine. Neće ga viđati ni u rijalitiju. Takvom čovjeku, lošem, glupo je da dozvolim da vidi djete".