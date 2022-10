SVE ŠTO JE REKAO JE SUROVA ISTINA! Dejan Dragojević raskrinkao Miljanovo "TAJNO" dopisivanje, oglasila se njegova ŽENA

Supruga Miljana Vračevića se oglasila nakon što je Dejan Dragojević iznio tvrdnje da se tajno javljao Aleksandri Nikolić.

Izvor: TV Pink/YouTube/Zadruga Official

Dejan Dragojević je žestoko udario na brak Miljana Vračevića, zbog toga što je Aleksandra Nikolić nedavno otkrila u Zadruzi da joj se Miljan tajno javljao na društvenim mrežama, nakon čega je njegova supruga navodno obrisala njegov profil.

Dejan je pokušao da pokaže poruke koje je slao, ali je shvatio da ne može da pronađe Vračevića na Instagramu, te tada istakao da Miljanova žena treba da se zapita zbog čega je Aleksandra blokirana na njegovom profilu.

Nakon ovoga se oglasila Miljanova žena Andrea i rekla šta ona misli o svemu što se priča unazad nekoliko dana.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ne bih komentarisala dotičnog, on sve sam govori o sebi, komentarišući mene u svakoj izjavi. Meni je on nebitan. Bitan mi je moj suprug kojeg podržavam maksimalno i kojeg volim najviše na svijetu. Sve što je do sada rekao je surova istina, koja očigledno nekima ne odgovara, ali to je do njih. Ne bavim se stvarima 'rekla-kazala', nego činjenicama s dokazima. Hvala Vam i prijatno", poručila je Miljanova supruga.