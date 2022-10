TAKO ME JE GRUBO ZGRABILA ZA PE*IS, MISLIO SAM DA ĆE GA OTKINUTI: Mladić o bizarnom odnosu - TUČE ME I VREĐA tokom sek*a

Mladić se požalio na devojku koja voli grubost - tokom intimnih odnosa ga tuče i vređa!

Izvor: Shutterstock/vgstudio

Neki parovi vole nežnosti u krevetu, drugi vole odnose koji traju dugo, a ima i onih koji uživaju u grubom seksu. Upravo takva je partnerka jednog muškarca koji se na intimu požalio psihološkinji, stručnjaku za seks i kolumnistkinji britanskog tabloida Džejn O'Gorman.

Njegova devojka ima problema sa besom i kada su u spavaćoj sobi, ova osobina postaje zaista opasna...

"Moja devojka je jedna ljuta žena. Ako ne vrišti na bicikliste, baca stvari na televizor. Ona, takođe, stalnoželi da imamo seks. Kaže da joj to pomaže da potroši energije i oslobodi se od stresa, ali odlazak u krevet s njom je kao odlazak u boj. Viče na mene, gura me i vređa me na sve moguće načine", kaže ovaj "namučeni" momak.

A onda je podelio jedan krajnje mučan i bizaran detalj njihove intime.

"Pre neko veče me je tako grubo zgrabila za penis, da sam mislio da će ga otkinuti. Ako joj seks nije dovoljno grub, vrišti na mene da sam slabić. Koliko svega ovoga treba da istrpim?", pitao je.

Psihološkinja je pokušala da ga umiri i ukaže mu da nije dužan da trpi takvo ponašanje...

"Ne morate da pristajete ni na šta što vam nije prijatno. Ako je vaša devojka besna i ima lične probleme, mora da počne da preuzima odgovornost za svoje ponašanje i da potraži pomoć stručnjaka. Ništa joj ne daje za pravo da uništava vaše samopouzdanje. Takođe, nije prihvatljivo da vas udara, ćuška i fizički povređuje. Imam utisak da je ona van kontrole. Morate ozbiljno da razmislite i o tome da joj date malo prostora, da se udaljite. I nemojte da se osećate krivim što ste pobegli. Ne možete da ostanete u toksičnoj vezi", objasnila je stručnjakinja.