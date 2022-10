VODILA LJUBAV SA LAUŠEVIĆEM I SNIMILA VRELE SCENE SA KOLEGINICOM: Prošlo 35 godina, a niko još nije zaboravio njen S*KS

Glumica Ksenija Pajić na početku svoje karijere igrala je jednu od glavnih uloga u filmu “Oficir sa ružom”, koji je dobio dvije nagrade na Pulskom filmskom festivalu, za najbolji scenario i glavnog glumca.

Gluimica je kadar dijelila sa Žarkom Lauševićem, koji je imao glavnu mušku ulogu, a svojevremeno je u jednom intervjuu govorila o tom iskustvu:

- To je zaista bilo davno. Znam da je bila posebna atmosfera za vijeme snimanja. Ta uloga je moja prva velika, glavna uloga na filmu i sjećam se da sam bila jako uzbuđena zbog samog rada na filmu i snimanja. Sviđali su mi se i scenario i uloga. Bilo mi je jako lepo i uzbudljivo. Imala sam dobre partnere i Žarko Laušević je bio tu. Bilo je posebno - rekla je glumica.

Na pitanje da li je u kontaktu sa Žarkom Lauševićem Ksenija je rekla da nije.

- Žarka Lauševića život je odveo na drugu stranu. Tako da nismo u kontaktu, ali bilo mi je veoma lijepo da radim s njim. On je talentovan čovjek, sve najljepše mogu da kažem o toj saradnji - rekla je Ksenija.

- Bio je odličan scenario, prelep film, ljudi su ga voljeli. Žarko je bio mnogo popularan, a meni je to bila prva glavna uloga na filmu. Laušević je zaista bio partner kakav se samo poželjeti može. Tako da mi se sve poklopilo i “Oficir s ružom” će mi zauvijek ostati u sjećanju. To je film koji ću pamtiti zauvijek kao jednu od najvažnijih stvari koju sam napravila u životu, što se profesije tiče. Najzaslužniji za to je sigurno Žarko. Silno je talentovan, pažljiv, šarmantan, samo imam lijepe reči za njega. Kažem, šta god se dogodilo, Žarka ću uvijek pamtiti takvog. Za mene on ne može biti drugačiji - ispričala je glumica u intervjuu za Novosti.

Ipak, ovaj film je veliku pažnju javnosti zbog vrele scene intimnog odnosa s Lauševićem, ali i sa koleginicom Draganom Mrkić, gde je naga u kadi.

I danas se može čuti da niko kao ona i Žarko Laušević nisu stvorili tako jaku magiju na filmskom platnu, a eksplicitna scena sa koleginicom Draganom Mrkić je u to vreme bila tabu tema, pa ne čudi što su ti kadrovi pokrenuli negativne kritike.

Poslednjih dvadesetak godina igrala je u velikom broju TV serija- popularnim sapunicama zbog čega je i dobila epitet kraljice ovog žanra. Takva je Ksenija, čemu god da se okrene u glumi, postigne veliki uspijeh. Serije "Vila Marija", "Ponos Ratkajevih", "Ljubav u zaleđu", "Na granici", "Dar mar" pratila je i naša publika.