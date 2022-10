ORGIJAO SAM SA 12 ŽENA CIJELU NOĆ! Skandalozno priznanje Darka Lazića

Darko Lazić prisjetio se jedne uzbudljive noći koju je proveo s 12 žena i ostvario svoj san.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevač je otkrio zašto se nije pojavio na zakazanom nastupu u Švajcarskoj, javnosti predstavio novu djevojku, a sada i priznao da je prije veze sa Barbarom Bobak orgijao sa 12 žena u Cirihu. Darko Lazić koji je jednom prilikom otkrio trocifreni broj žena s kojima je bio intiman ispričao je da se na ovaj korak odlučio kada je bio s nekoliko drugara, pa su otišli u javnu kuću i birali djevojke s kojima će da se zabave. Nakon akcije koja je trajala celu noć folkeru su se pojavili problemi s kukom koji je operisao posle teške saobraćajke.

"Kad sam boravio u Cirihu prošle godine zbog posla, ispunio sam sebi jednu od želja, onako, što bi rekli, za opuštanje. Noću sam radio, danju spavao, pa smo napravili nekoliko dana pauze da se provedemo i obiđemo grad. Nekoliko drugara je bilo sa mnom, dogovorili smo se da odemo u javnu kuću i uživamo za sve pare. Te večeri sam je*ao 12 djevojaka. Kad sam ušao, nisam znao gdje prije da pogledam! Pored mene leži crnka, brineta, crvenokosa, plavuše. Sve što sam mogao da zamislim! Ne zna čovjek gdje će prije! To mi je bila velika želja. Drugare nisam vidio cijelu noć, svi su bili po sobama. Tek ujutru smo se svi našli i krenuli u hotel u kom smo odsjeli", ispričao je Darko i istakao da je posle orgijanja, koje je trajalo cijelu noć, imao probleme s kukom koji je operisao nakon što je jedva izvukao živu glavu u udesu koji je imao prije nekoliko godina.

"Pred jutro me je mnogo bolio kuk. Jedva sam se kretao od bolova, znate da sam imao nekoliko operacija posle saobraćajke. Raštimovao mi se kuk, a tek po dolasku u Srbiju mogao sam s doktorima da obavim pregled. Doktor me je pitao šta sam radio, morao sam da mu objasnim onako uvijeno. Čovjek je samo počeo da se smije, pogledao me je i rekao: 'Darko, ajde vodi računa! Nemoj opet da te sastavljamo. U svemu moraš umjereno'", prisjetio se folker.

Inače, Darko je otkrio da će u novembru da ima još jednu operaciju, ovoga puta estetsku, jer ide na skidanje viška kože.

"Otkako sam naglo smršao, pojavio mi se veliki višak kože svuda po tijelu. Idem da skinem to, zakazao sam operaciju na jednoj privatnoj klinici. S doktorom sam se sve dogovorio, ne bi trebalo da bude problema, ali, naravno, nije naivna nijedna operacija. Nova djevojka me bodri, to mi je važno. Mislim da ću posle toga da izgledam mnogo bolje", poručio je Darko Lazić, a zatim se dotakao poroka:

"Sve sam u životu htio da probam i probao sam. Od javnih kuća do narkotika. Sada više ne mogu ni da popijem kako treba, a kamoli da konzumiram nešto. To vrijeme je prošlo. Opet bih se drogirao, ali ne smijem jer su mi doktori rekli da nije dobro za mene. Volim da popijem, da se opustim s društvom, da zapalim, ali uporedo s tim počeo sam da treniram i vodim računa o ishrani. Mislim, trudim se da živim što je zdravije moguće, ali ne mogu daleko od ovih poroka koje sam nabrojao".

Pogledajte Darkovu novu djevojku Katarinu koju poznaje već 13 godina: