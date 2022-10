OTAC IMA DVORAC I SPRAT U BEOGRADU NA VODI, A U NJU SE ZALJUBIO ČIM JE VIDEO: Jana pokazala muža - ovako izgleda Ivan!

Pevačica Jana Todorović nedavno se našla u centru pažnje medija zbog bogatog svekra

Izvor: Instagram/screenshot/janavip2011

U domaćim medijima nedavno je odjeknula vest da je jedan Srbin kupio ceo sprat u Beogradu na vodi u Kuli Beograd i za to izdvojio vrtoglavih 15 miliona evra. Ubrzo je otkriveno da je reč o svekru pevačice Jane Todorović, koji joj je čak kupio i zamak u Nemačkoj gde je i snimila spot za svoju pesmu "Ja sam tvoja". Sada je Jana na društvenim mrežama pokazala supruga, sina milionera o kojem su brujali domaći mediji.

Jana je udata za Ivana više od dve decenije, i sa njim ima naslednicu. Par se upoznao kada je Ivan imao 21 godinu. "Ja nisam bila za album, htela sam da budem s njim, da imamo decu, a on je rekao: 'Ne. Ti ćeš da snimiš album.' Možda njegovi nisu bili za na početku. Plakala sam kad me zaprosio, moji su videli da je to to, jedva su čekali da mene prebrinu, da se ne vraćam, sve su polomili po kući, bilo je veselje i slavlje. Svadba je bila mnogo kasnije, taj papir ništa ne znači, toliko smo godina tu gde jesmo", pričala je Jana u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Ovako on izgleda:

Mnogoe se pričalo o tome koliko je pevačicin partener imućan, s obzirom da žive u dvorcu, a ona je otkrila pravu istinu o kapitalu.

"Najveće bogatstvo mi je ćerka. Sve drugo... Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Mi smo velika porodica i on je jedan uspešan i cenjen čovek. Oduvek sam živela skromno i u tom duhu vaspitavam i svoje dete", istakla je ona. "Ivan i ja smo se upoznali dole na Kosovu, gde sam ja i živela i pevala. On je došao da me čuje jer mu je trebala muzika i naravno radna pevačica za restoran koji je otvarao u Minhenu. Čim me je čuo na prve neke taktove, na prvu pesmu je reagovao. Posle dva sata je prišao i rekao: 'Ti ćeš biti moja ili ničija'. Tako je izgledao naš prvi susret i pored toga, ja sam imala vezu, što bih sad krila", rekla je Jana jednom u emisiji "Magazin IN".