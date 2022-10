"ČEKAO MUŠKARAC ILI NE, TRAJE 20 MINUTA" - Lidija Vukićević je u 7. deceniji prava BOMBA, otkrila šta radi svako veče!

Lidija Vukićević u sedmoj deceniji važi za jednu od najzgodnijih žena Srbije.

Izvor: Instagram / vukiceviclidija

Glumica Lidija Vukićević gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji u kojoj se dotakla teme o svom izvanrednom izlgedu. U sedmoj deceniji Lidija neretko raspameti fanove na mrežama izazovnim kadrovima u bikinijima, a sada je otkrila tajnu svog izgleda i rutinu koja traje od osmog razreda.

"Kada me pitaju koje sam godište, ja im kažem 'Koje hoću'. Pitaju me kako je moguće da u ovim godinama izgledam tako i tako i onda krenem da nabrajam šta ja sve koristim. Moja večernja rutina, čekao me muškarac ili ne, traje 20 minuta. Ali bez tuširanja, samo za lice", rekla je Lidija i dodala: "Ja sam bolesno pedantna, higijena mi je na prvom mestu, ja krenem da pričam šta stavljam: aven vodu, antirid, pa kremu za vlagu kože, kremu za hidrataciju. To stvarno traje, jer se za sve čeka 30 sekundi da se osuši. Ja od 8. razreda nisam preskočila večernju rutinu, kada sam najumornija ja uvek uđem u kupatilo i sređujem lice da bi legla u krevet".

"Ne možete da krenete da se negujete u 30 godina, kasno je, ja to radim od osmog razreda, moja majka nas je to naučila, ona je uvek bila dama i uvek nas je učila nezi i higijeni".

