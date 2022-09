"PROŠAO JE KROZ CRVENO I TROLEJBUS GA JE URADIO" - Toma nikada nije položio vozački: Umesto na poligon, otišao u KAFANU!

Legendarni pevač Toma Zdravković preminuo je pre tačno 31 godinu, a detalji iz njegovog života i dalje privlače veliku pažnju javnosti.

Izvor: YouTube/Jugoton Music

Pevače, boem i umetnik, neponovljivi i neprežaljeni Toma Zdravkovića preminuo je 30. septembra 1991. godine. Toma je bio veliki prijatelj sa mnogim velikim pevačima, a jedan od njih je i Zoran Kalezić, koji je jednom prilikom ispričao kako je Zdravković završio u bolnici zbog sudara sa trolejbusom.

"Vozio je automobil, ali nikada nije položio. Smatrao je da mu ne treba ako zna da vozi. Tad je bilo završeno da mi položimo, ja prvi vozio, došao red na njega, a on kaže 'poligoni, krompiri'. Umesto da ode na poligon, on je video jednu kafanu, ušao u jednosmernu s komšijom i rekao mu da idu da popiju", ispričao je Kalezić, pa dodao da ga je Toma jednom pozvao da idu u tri ujutru u kazino u Pančevo, što je on odbio, a onda se desila nezgoda:

"Posle sat vremena zove me rođak, isto Kalezić, načelnik na Hirurškoj klinici i kaže: 'Dođi po ovog tvog, zakrpili smo ga'. Ja dođem, njemu noga u gipsu, glava zamotana, samo mu je nos štrčao. On me tada napao: 'Vidiš šta si mi uradio, je l' vidiš?'. Kažem mu da nisam ja kriv što je prošao kroz crveno kod Londona i trolejbus ga udario. Srećom, imao je jak auto, pa je preživeo".

Toma Zdravković rođen je 20. septembra 1938. u Aleksincu, da bi se njegova porodica tri meseca nakon Tominog rođenja preselila u Pečenjevce kod Leskovca. Odrastao je u nemaštini. Bio je jedno od petoro dece. Imao je tri brata: Aleksandra, Ivana i Novicu, kao i sestru Mirjanu.

Izvor: YouTube/screenshot/Toma Zdravković

Život na selu ga nije privlačio. Sanjao je grad. Zbog toga, čim je završio osnovnu školu, sa nekoliko dinara uputio se u Leskovac da se bori za bolju budućnost. Maštao je o pevanju i sreća mu se osmehnula sa 18 godina, kada je u leskovačkoj kafani "Hisar" upoznao Silvanu Barjaktarević (kasnije Armenulić). Pre nego što je uzela mikrofon i stala pred publiku, slušala je tog mršavog dečka kako peva, pa je zatražila da narednu pesmu otpevaju u duetu. Bio je to presudan trenutak za Tomu, a sve ostalo je legenda.

Izvor: YouTube/srbabeg/Printscreen

Toma se ženio četiri puta. Prvo sa Olgicom, koju je upoznao u zrenjaninskom hotelu "Vojvodina" i sa kojom je dobio ćerku Žaklinu 1963. godine. Nakon razvoda, u Beogradu, u kafani "Gradski podrum" upoznao je Milicu Božić. U braku su bili dve godine, a ostavila ga je zbog njegovog načina života. Toma je mnogo voleo svoju treću suprugu, Cetinjanku Nadu, koju je upoznao 1972. u Budvi, ali i ovaj brak je vrlo kratko trajao. Nakon rastanka Zdravković je pao u depresiju, a kako je njegov brat Novica otkrio to je bila jedina žena kojoj je posvetio pesmu i nakon razvoda 10 dana nije izlazio iz kuće.

U Americi je upoznao četvrtu suprugu Gordanu, s kojom je ostao do smrti.

O životu Zdravkovića napravljen je i film "Toma" koji je doživeo ogroman uspeh u regionu, a kako Gordana tvrdi, ovo ostvarenje Dragana Bjelogrlića otvorilo joj je ranu. Otkrila je i šta njen sin misli o filmu, kao i zašto se nije pojavio na današnjem pomenu.

"Moj sin još nije pogledao film. Ja sam zadovoljna. On je rekao kao prvo niko ga nije pozvao da priča o filmu sa njim. Rekao je da je pogledao par kadrova i rekao: 'Slobodno im reci da oni koji su radoznali i žele da saznaju da li mi se sviđa ili ne, neka sami dođu do zaključka'. On uopšte ne želi da daje izjave, ugasio je i Fejsbuk gde je imao veliki broj pratioca. Sve je pogasio pre nego što je izašao film. Nije hteo da kontaktira ni sa kim. Sada nije mogao da dođe jer nije vakcinisan", rekla je Gorana i dodala:

"Bol nikad ne prolazi, može samo da se umanji, ali meni se posle filma samo povećala. Od svih pesama najviše volim 'Čekaj me, ja ću sigurno doći', jer ja ću sigurno doći tamo".

Veliki broj kolega, prijatelja i poštovalac Tominog lika i dela okupio se danas na Centralnom groblju gde je održan pomen velikoj legendi narodne muzike.