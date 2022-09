"DA LI JE PRESTALO? NIJE, SAMO SAM NAUČILA DA ŽIVIM S TIM": Zorja se već godinama bori s ovim zdravstvenim problemom!

Zorja Pajić je otvoreno i javno govorila sa čime se sve bori poslednjih godina.

Pevačica Zorja Pajić progovorila je o zdravstvenom problemu s kojim je vremenom naučila da se nosi i drago joj je što je među prvima otvoreno govorila o anksioznosti, a smatra da joj je sve još teže upravo iz razloga što je javna ličnost.

"To je nešto što ne možeš da isključiš iz svog života, to dolazi i odlazi u zavisnosti od okolnosti koje te okružuju. Drago mi je da sam povukla nogu i uvek ću se zalagati za to, zato što mislim da je mentalno zdravlje najvažnije, važnije od fizičkog", rekal je pevačica koja smatra da najveći problem imaju oni ljudi koje je sramota da govore o problemu sa kojim žive, te da je njima potrebna još jedna vrsta pomoći.

Pevačica se danas oseća mnogo bolje, jer je upoznala sebe i svoje potrebe, zbog čega joj je lakše da stvari drži pod kontrolom.

"Negde imam ciklus na godinu dana da se okrenem, pogledam koliko sam se promenila, i ako vidim da je to dosta onda sam srećna, ako nisam onda znači da sam propustila priliku da nešto novo naučim. Da li je anksioznost prestala? Ne nije, samo sam naučila da živim sa njom", poručila je i otkrila koliko negativni komentari utiču na njeno zdravlje.

"Ima mnogo ljudi, poznatih, koji na slikama deluju srećno i savršeno, a i ne znamo koliko njih se bori sa ovim problemom zapravo. Što se mene lično tiče, ti komentari umeju u pogrešnom trenutku da se dese i to me zezne na neki period. Nemam toliko ružne komentare, pa nije strašno. I dalje, gledajući druge kolege i komentare za njih, shvatam da su ljudi presurovi", zaključila je Zorja.