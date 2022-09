KRIVILA SAM SEBE ZBOG LUNE: Anabela progovorila o odnosu s ćerkom i zetom - Izvukla sam lekciju, nisam imala zlu nameru!

Anabela Atijas iskreno priznaje da je grešila, ali i da je naučila lekciju iz svojih grešaka.

Izvor: AdriaMedia Tv/Printscreen

Pevačica Anabela Atijas uživa u ulozi bake otkako je njena ćerka Luna Đogani rodila ćerku u braku s Markom Miljkovićem, s kojim je počela vezu u rijalitiju. Iako u početku pevačica nije bila za njihovu vezu, danas je, kaže, sve na svom mestu i priznaje da je pogrešila.

"Luna je sada stvarno srećna. Ja nikada nisam radila ništa iz zle namere, već samo iz ljubavi i želje da bude srećna. Naravno da svaki roditelj greši. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa, nismo roboti. Radimo onako kako najbolje znamo i umemo. Sigurno da sam grešila i da sam izvukla pouku iz svojih grešaka i to mi je najdraže od svega. Izvukla sam dobru lekciju. To sam sigurna danas kada sam srećna, kada se dobro osećam, prosto zračim tako, to je znak da sam sve svarila i postavila na svoje mesto", rekla je Anabela.

"Bilo je momenata da sam sebe krivila, ali to sam prevazišla. Prvo sami sebi morate oprostiti, pa sve ostalo", istakla je, pa se osvrnula na to što nije podržavala Luninu vezu s Markom.

"Vrlo sam kratko imala to kontra mišljenje. Da se baziramo na zadnje dve godine. Meni je drago da su oni srećni, zaslužili su to. Oni znaju koliko im dobro želim i koliko ih podržavam u svemu. Ljubav je tu presudna, sva ta silna ljubav koju imam prema unuci i mojoj devojčici. Nikada nisam radila ništa iz mržnje ni prema kome, već samo iz prevelike ljubavi. Iako sam pogrešno radila, nisam imala zlu nameru", poručila je Anabela i rekla da bi volela da ima još unučića.

"Naravno da priželjkujem. Ja Lunu ne pritiskam da požuri, jer sve će to doći u svoje vreme. Svako treba da oseti kada je pravo vreme da se ostvari. Ja toliko volim bekicu (Miu) da ne znam da li mogu da tako volim još nekog. Previše je volim. Srce me boli kad pomislim da bih morala da se posvetim nekom drugom, ne bih volela da nam niko oduzme ovo sada."

Vidi opis KRIVILA SAM SEBE ZBOG LUNE: Anabela progovorila o odnosu s ćerkom i zetom - Izvukla sam lekciju, nisam imala zlu nameru! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Mnoge je iznenadilo to što je bliska sa bivšom suprugom Đoleta Đoganija, Slađom Delibašić.

"Ja ne znam zašto se potencira to da smo mi izgladile odnose. Ja se stvarno ne sećam da smo se mi svađale. Nikada! Pogotovo ne javno. Ako smo imale razmirice, mi smo to jedna drugoj rekle u oči šta smo zamerile jedna drugoj. I ako su me zvali da prokomentarišem nešto što je ona rekla, samo sam mogla lepo o njoj da pričam", rekla je Anabela, koja priznaje da postoji i mogućnost da dođe do njihove saradnje.

"Da, imamo istu energiju, ali baš sam pričala sa njom, ona je sada u mirnijim vodama, radi svoj biznis i njoj to dobro ide. Svojom željom je tu gde jeste", izjavila je i otkrila da uživa u vanbračnoj zajednici sa Andrejem i da se ne opterećuju time što više nisu u braku.

"Ne opterećujem se time. Mi se i dalje osećamo isto, ništa se nije promenilo između nas. To je samo papir koji nama ništa ne znači. Ovo je vanbračna zajednica koja je podjednako važna kao i brak."