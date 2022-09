PEVALA NA SVADBI BOJANE I MIRKA ŠIJANA, PA OTKRILA KOLIKO JE ZARADILA: Pevačici skočila cena - Bili su široke ruke!

Zvezda Granda je otkrila kako je došlo do toga da peva na svadbi Šijanovih i progovorila o zarađenom novcu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Učesnica prošle sezone Zvezda Granda, Ivana Dimkovski, otkako je završeno takmičenje priznaje da je cena njenih nastupa skočila, a pevala je prošle nedelje na svadbi Bojane i Mirka Šijana, na kojoj je bilo oko 500 zvanica.

"Cena mojih nastupa je skočila, na samom početku je bila dosta manja, ali kako sam imala više nastupa na televiziji, i naravno, nakon godinu i po dana iskustva i rada, i cena mog nastupa je veća. Sada je sve poskupelo, pa i cena nastupa svih pevača", rekla je pevačica i otkrila kako je došlo do toga da peva kod Šijanovih.

"Dobila sam poziv za svadbu preko jednog estradnog menadžera. On me je angažovao. Pitao me je da li bih odradila svirku, što sam oberučke prihvatila. Stvarno mi je bila čast da odradim to. Bila je dobra žurka i lepo iskustvo. Sve je odlično organizovano", rekla je, pa otkrila i koliko je zaradila.

Izvor: Instagram/officialivanaa

"Cifra nije bila dogovorena i ja sam radila za bakšiš. Kao što ste mogli videti, super sam prošla! Nije mi toliko važan novac, jer ja ovaj posao radim zato što se se lepo osećam. Bili su široke ruke, to je sve što mogu da vam kažem, o cifri ne bih", izjavila je pevačica, a pričalo se da je Šijan samo za muziku izdvojio 50.000 evra.

Na svadbi su pevali i Aleksandra Prijović, Milica Pavlović, Saša Kovačević i mnogi drugi.