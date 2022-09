NAPUMPALA USTA, PA SE POKAJALA: Zgodna voditeljka izvadila silikone – pogledajte kako sada izgleda Sanja Stanković!

Sanja Stanković otkrila zašto je bila u bolnici

Izvor: YouTube/RED tv/printscreen

Bivša učesnica Zadruge, sada voditeljka na Red televiziji Sanja Stanković, pre nekoliko dana je na svom Instagramu objavila snimak iz bolničke postelje i ruku na kojoj je imala braunilu. Najpre se nije oglašavala niti objašnjavala šta joj se dogodilo, a potom je odlučila da se ipak obrati i objasni.

Bivša zadrugarka Sanja Stanković je krenula stopama svoje nekadašnje cimerke sa imanja u Šimanovcima - Aleksandre Nikolić, i izvadila biopolimer iz usana.

"Dobar dan, dobar dan. Ovim putem želim da se oglasim povodom onoga što sam radila. Ja sam vadila gornju usnu. Kao što vidite, i dalje imam otok i kopče iliti končiće. Danas sam bila da mi skinu pola končića, a drugu polovinu ću skinuti za sedam dana. Ožiljak mi neće ostati", rekla je Sanja i nastavila:

Bolove nisam imala. Svi me pitaju da li me boli, ali mene stvarno nije bolelo. Videla sam da je Aleks kukala od bolova, ali ja ne. Pritom se moje kopče skoro uopšte ne vide. Imam još malo otoka, to će da spadne i onda jedva čekam krajnji rezultat, za nekih desetak dana kada mi spadne ceo otok. Fantastično se osećam i fantastično ovo izgleda, a tek će fantastično izgledati kada ceo otok spadne. Želim samo da apelujem na sve devojke da, ako nemate preku potrebu da pumpate usta, nemojte to da radite jer se to posle nekog vremena izdeformiše. Ja sam to uradila jer kada god sam pumpala usta, gornja ostane, a donja splasne".

Pogledajte kako Sanja sada izgleda:

Izvor: Instagram/mrs_s.happy

I kako je izgledala Aleksandra Nikolić nakon vađenja silikona: