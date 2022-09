ON JE ISPRIČAO SVE O VEZI BAKE PRASETA I BELIVUKA: Otkriven identitet zaštićenog svedoka iz dokumentarca - svi ga znate!

Na Pink televiziji je emitovan dokumentarac o jutjuberu Bogdanu Iliću u kojem se kao zaštićeni svedok pojavljuje i učesnik Zadruge

Sinoć je na televiziji Pink emitovan dokumentarac "Internet nasilje" u kome su otkrivene određene tvrdnje vezane za najuticanijieg jutjubera na ovim prostorima Baku Praseta, gde se govori o navodm utajama poreza i navodnom saradnjom sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka.

Bogdan Ilić, ili Baka Prase je i sam više puta govorio o susretima sa Belivukom, ali kako dokumentarac navodi nije rekao celu istinu. U filmu se pojavljuje zaštićeni svedok koji je lično bio upućen u poznanstvo Belivuka i Bogdana Ilića, za kojeg je kasnije otkriveno da je Marko Đedović.

Željko Mitrović je u svojoj objavi o dokumentarnom filmu na Instagramu potvrdio da se radi o Marku Đedoviću, ali i poručilo da on i jeste zaštićeni svedok, jer je on bio taj koji je preko svoje drugarice Bogdana poslao na famozni rođendan.

"On i jeste zaštićeni svedok i neko ko je Baku Praseta poslao na taj čuveni rođendan", rekao je Željko u odgovoru na komentar na Instagramu koji konstatuje da je Marko Đedović zaštićeni svedok.

Ovim povodom se oglasio i Đedović i rekao: "Istina je što je Željko napisao. Zaštita identiteta je bila isključivo jer je slučaj još uvek u procesu i radi neometanje istrage. Do sad nisam iznosio u ove detalje u javnost jer me niko nije pitao direktno o tome. Podsećam, hapšenja su se dešavala dok sam bio u Zadruzi. Ono što je istina da sam ja preko zajedničke drugarice njega poslao na rođendan, ona je bila posrednik u komunikaciji. To nije bio Veljin rođendan, niti Veljine dece, nego neko drugo slavlje gde je Velja došao, kako je sam rekao, sa Rastom. Ja sam tu drugaricu zamolio i ona je pozvala Baku Praseta".

Marko je otkrio i da li ga je nakon emitovanja dokumentarca kontaktirala policija ili da li očekuje sudski poziv učešća u procesu.

"Nema šta mene policija da zove. Nije krivično delo zamoliti nekog da dođe na rođendan. Nisam bio na tom slavlju, nisam direktan svedok, ne mogu da svedočim. Naravno, nemam nikakav problem komunikacije sa organima ni sa javnošću jer ništa ne krijem", rekao je Marko.

Đedović je progovorio i o pretnjama koje dobija od fanova poznatog jutjubera.

"Ja nisam poznat kao neko ko se bilo čega plaši. Oni mogu da pišu šta hoće, to je armija botova. Profili što mi pišu imaju 0 postova i 1000 pratilaca i svi su identični. to je robatizovana ekipa. Tu armiju ne osećan na svojoj koži. A mislim da Baki ne bi bilo pametno da oseti mene i moje ponašanje na koži. Mada ne treba ni to, neka samo tužilaštvo radi svoj posao. Veliki je raskorak između onoga što prijavljuje državi a šta pokazuje svojim pratiocima na društvenim mrežama".

Bivši zadrugar je još jednom prokomentarisao dokumenatarac i istakao šta je po njemu, važno u tom filmu,

"Baka Prase maši poentu dokumentarca. Njemu je bitno da li je Marko Đedović učestvovao ili nije. Poenta je da je on svojim uticajem na društvenim mrežama uz pomoć svojih botova izvršio nasilje nad devojkom od 19 godina, malom Kikom. Poenta je da je obljubivao maloletnice. Poenta je da je trgovao uticajem na društvenim mrežama zarad sek*ualnih usluga. Da sam na mestu nekoga ko donosi zakone u ovoj državi oporezivao bih ga porezom na budale. Ne zna se ko je veća budala on ili oni koji uplaćuju pare imbecilima koji promovišu nasilje nad decom, promovišu onakav način života, promovišu onakvu komunikaciju sa ocem sveštenikom sa kime komentariše du*e mladih devojaka po društvenim mrežama. Zašto baka nije doveo mamu da komentariše ku*ac Miloša, njgovog bivšeg dečka. Meni bi to bilo interesantnije", rekao je Đedović.

