SAŠA VIDIĆ NIKAD BRUTALNIJE O ESTRADI: Viki se ne pere, kuća joj smrdi na PODVARAK, ova pjevačica nosi FEJK

Modni kreator Saša Vidić je čovjek bez dlake na jeziku, pa je tako jednom prilikom "opleo" po estradi.

Izvor: Kurir

On uvijek kaže šta misli, a kad mu se neko ne sviđa, ne bira riječi. Modni kreator nije dugo govorio za medije, a na promociji albuma Seke Aleksić u maju govorio je o damama sa javne scene.

Ne postoji baš niko da ti je privukao pažnju u poslednje vrijeme?

- Konstrakta! Ona je umjetnica i super mi je. Žao mi je samo što je morala da ode na Evroviziju kako bi postala poznata u Srbiji. To je tužno. Ona je već dugo u super bendu Zemlja gruva, pratim je već duže vrijeme. Imala je super pjesmu, original je. Samo mi je ona okej.

Nekada si hvalio i Saru Jo. Da li to znači da si promijenio mišljenje o njoj?

- Jesam. Sara je otišla u neko ludilo. Čas je malo nova Karleuša, pa čas stara. To mi se ne sviđa. Mnogo kopira Jelenu, a nema potrebe. Baš je mnogo kopira.

A koga ne možeš da smisliš i odmah mijenjaš kanal kad tu osobu vidiš na TV?

- Viki Miljković! Ona mi je vječita mrlja.

Viki je sad postala ozbiljna biznismenka. Kažu da ne zna šta će od para, razvila je biznis i u Americi. Da li si to ispratio?

- Ha-ha-ha, jeste. Ima jedan jednosoban stan u Beogradu na vodi. Čujem da se priča da ima više stanova, koji vrijede milione eura. To nije tačno. Njen brat ima jedan i ona ima jedan, i to je to. Problem je što tu ne može da kuva podvarak (smijeh).

Hoćeš da kažeš da ona živi lažni glamur?

- Naravno. Sve na njoj je fejk, fejk i fejk. Sve joj je lažno. Znam i ljude koji joj prodaju stvari. Sve je to sumnjivog porijekla.

Baš je ne voliš.

- Ne, jer se i dalje ne pere. Ja sam joj i rekao da ne mogu da radim s njom i da ne mogu da joj dajem stvari, već da samo može da ih kupi. Kad ona uzme neku moju haljinu, to je nemoguće izluftirati, to je neopisivi smrad. Ne pomaže posle ni hemijsko čišćenje. Ona se naljutila kad sam joj to rekao. Kad sam se vratio od nje, ja sam ceo smrdeo na podvarak. Njoj kuća smrdi na podvarak, ona isto, a ne koristi ni dezodorans. O čemu, bre, ženo ti više pričaš?

Ima li neko ko ne nosi fejk na estradi?

- Samo Jelena Karleuša. Ona je jedino luda da kupuje originale.

A Seka Aleksić?

- Seka više nema tu želju da nosi skupe stvari i originale. Ne nosi više ni "birkinku", ništa je više ne interesuje. Posebno od kad je dobila djecu, modi je rekla ćao. I meni je to okej.

U kakvim si sad odnosima sa JK? Da li se redovno čujete?

- Da. Jelka je meni super. Ona je bila moja prva velika zvijezda sa kojom sam radio. Bilo je sukoba među nama, ali je ona ipak beogradsko dijete koje je džukela sa asfalta, i ja sam džukela, pa smo se malo posvađali. Poslije smo se pomirili, kao da ništa nije bilo.

Konsultuje li se sa tobom o kupovini? Da li joj daješ savjete?

- Ne. Pokaže mi samo šta želi da sašije, i to je sve.

Kako ocenjuješ žiri u "Zvezdama Granda"?

- Okej su mi Marija Šerifović, Bosanac, Bekuta i moj drug Mili. Snežana je gospođa. Ostali su užas. Đorđe David je prvi put zaradio u životu neke lijepe parice, ali to neće trajati dovijeka. Kad se šou završi, on će opet postati Đorđe koji ima album, pa nema album.

Pogodila te je smrt Vidoja Ristovića. Da li si imao priliku da pričaš sa Nikolinom, kako je ona posle svega?

- Jako mi je teško da na to odgovorim. Čuli smo se, jako joj je teško i dalje. Meni je umro otac desetak dana prije Vidoja, sve mi je to teško. Prebrodiće to Nikolina.

Kako komentarišeš to što su zvanice na svadbi sina Suzane Jovanović i Saše Popovića bježale od novinara i nisu htjele da daju izjave?

- To je jako ružno. Što si manji generalno, utripuješ se da si veći. Nema tu mnogo pomoći. Ti koji su došli na svadbu su njegovi miljenici i onda sebi daju za pravo da se tako ponašaju. Beskrajno je glupo, a i oni prije svega žive od novinara. Idiotsko ponašanje.