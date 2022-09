DUGUJE MI 30.000 EURA ZA PESMU I PARE ZA RAČUNE INFOSTANA: Bivši dečko razvezao jezik - evo šta kaže Sandra

Bivši dečko riješio da progovori jer mu nije vratila dug koji je obećala da će vratiti

Izvor: RTV Pink/printscreen

Bivši dečko Sandre Rešić pjevač Miroslav Ilić odlučio je da iznese detalje iz veze s pejvačicom, pa otkrio da mu nekadašnja djevojka s kojom je bio pet godina u vezi duguje 30.000 eura, koje joj je pozajmio da bi snimila pjesmu.

"Nakon Zvezda Granda, gdje se Sandra takmičila od nje se očekivalo da uradi pjesmu što prije da bi se zavrtjela. Naravno, to sve košta mnogo, ona mi je rekla pošto nema na koji drugi način da dođe do novca, da će uzeti od kamataša. Ja se, naravno, nisam s tim složio. Ja sam bio njen dečko tada, imali smo ozbiljnu vezu, rekao sam joj da nam nisu potrebni još kamataši na vratu i predložio sam joj sljedeće. Imao sam ušteđevinu za neku svoju pjesmu, rekao sam joj da ću joj dati, a ona je meni rekla da će mi vratiti čim izađe iz Zadruge 4. Niko za to nije znao, čak ni njena majka", rekao je Miroslav, koji priznaje da je ta suma mnogo veća jer je on, dok je Sandra bila u rijalitiju, vodio brigu o njenoj bolesnoj majci, kojoj je nosio ljekove i plaćao infostan.

"Jedini sam se našao da pomognem njenoj majci kad god je trebalo. Nosio sam joj na vrata ljekove, imam svaki račun za infostan, koji sam platio. Pritom taj stan u kome žive njih dvije kao podstanari se vodi na Ljiljani Obretković, koja je umrla prije 20 godina , a koja je inače majka Sandrinog strica", rekao je bivši dečko koji dosad nije govorio o ovim detaljima jer je smatrao da će Sandra ispoštovati dogovor oko vraćanja novca kad prođe rijaliti.

"Ja sam čekao da se ona meni prva javi, kao što bi bio red, da se dogovorimo kako ćemo i šta ćemo. Nakon što je prolazilo vrijeme i nisam čuo od nje ni glasa, osim što sam video da snima pjesmu, napisao sam joj poruku, koju je ona vidjela, pročitala i odmah me blokirala, nakon čega sam odlučio da progovorim i dalje predam advokatima da se bave ovim slučajem", zaključio je Miroslav.

Povodom ovih saznanja, Sandra Rešić je ostala suzdržana: "Nemam komentar na tu temu, osim što čekam da mi izađe nova pjesma".

Miroslav Ilić, bivši dečko Sandre Rešić, otkrio je da je Sandri kupio vjerenički prsten, koji je za njih imao posebnu vrijednost i značaj, ali iz nekog razloga niko nije znao za to, čak ni njena majka Cica.

"Taj prsten je za mene bio vjerenički, ali samo za mene, izgleda, jer niko s njene strane nije imao pojma o tome. Ne znam zašto je to krila, pogotovo od majke, s kojom ima otvoren odnos. Sve mi je bilo jasno kad sam na finalnoj večeri “Zadruge” na ruci Sandrine majke Cice vidio taj prsten, tad sam progledao kad je ona u pitanju",.