NAKON ŽESTOKOG SUKOBA IZMEĐU KARLEUŠE I NIKOLIĆKE: Oglasio se Rasta, progovorio o SKANDALU bivše, a ovo je imao da KAŽE!

Rasta je danas na stadionu snimao spot za pesmu "Orlovi" koju je posvetio reprezentaciji Srbije u fudbalu, a tom prilikom je progovorio o mnogobrojnim aktuelnim temama sa estrade, a osvrnuo se i na sukob između njegove bivše supruge Ane Nikolić i Jelene Karleuše.

Izvor: Kurir

Tom prilikom je rastao pričao o svojoj ljubavi prema fudbalu kao i tome koliko mu sport pomaže u životu.

- Sportske aktivnosti su mi mnogo pomogle u životu i to što imam neku svoju dnevnu rutinu i nakon izlaska iz zatvora mi je trebalo malo vremena. Mišići pamte, tijelo pamti i onda to sportsko odgajanje uvijek ostane.

Rasta se osvrnuo i na svađu između Jelene Karleuše i njegove bivše supruge Ane Nikolić, a tiče se LGBT populacije i Anine osude prema njima.

- Stvarno ne komentarišem svađu između Jelene i Ane. Ne želim da komentarišem ništa što nisam ispratio do kraja i ne znam detalje svega toga isto kao kad je bilo sa Milicom. Zbog obaveza nemam vremena da ulazim u detalje.

Reper je istakao kako ga je očinstvo dosta promijenilo kao i da je dosta vezan za svoju ćerku Taru.

- Očinstvo me dosta promijenilo i u nekim momentima mi je to dosta značilo i dalo mi je motivaciju u životu. Odnos između nas je dosta poseban, to zna i Ana. Vezani smo, konstantno smo zajedno posebno jer ja nemam bebisiterku i dosta sam posvećen u vezi nje i ona ide sa mnom uvijek, obavlja stvari tako da super funkcionišemo.