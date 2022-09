OGLASIO SE OTAC BAKE PRASETA: Sveštenik rekao šta misli o sukobu o kojem svi pričaju - "Bogdane, sine..."

Sveštenik objavio podršku na Fejsbuku

Otac čuvenog jutjubera, inače starješina pravoslavne crkve u Amsterdamu Nenad Ilić, oglasio se na društvenoj mreži Fejsbuk nakon višednevnog "rata" koji njegov sin Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, vodi sa vlasnikom Pinka Željkom Mitrovićem..

Mitrović je tokom vikenda, gostujuću u Jutanjem programu svoje televizije objavio da sprema dokumentarac o mladom jutjuberu,a sada je reagovao i sveštenik koji je svom sinu pružio podršku na Fejsbuku. Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Sjećate se, možda oni sa nešto malo više iskustva i pamćenja, onih radio emisija sa pozdravima i čestitkama?

Polazak u vojsku, rođendan, svadba... E pa sad i ja za nedelju popodne da pustim prijateljima jednu pesmu za podršku mom sinu.

Pink Floid, Shine On You Crazy Diamond iliti u prevodu - Sjaj ti ludi dijamantu. Nisam nikad bio žanrovski određen, ni roker ni džezer ni folk... Ali ovo je sad pjesma za njega. Njemu vjerovatno spora, pošto on ima brzinu i energiju kao ona nuklearna elektrana u Zaporožju koju skotovi bombarduju.

Bez obzira na povod, da li je veliki ili je banalan, "slučajan", a pod Božjom kapom ništa nije slučajno, ušao je u nemogući poduhvat. Da se sam obračunava sa fabrikom zla. Pokušavao sam da ga odgovorim, ali ne vrijedi. Kad ga ga neko ucjenjuje ili mu preti, uključuje se na dugme. Kao i ja kad sam bio mlad.

Bogdane, sine, zbog svih nas, kad si se već uvalio u to - moraš da pobijediš. Sijaj sine svojom blesavom iskrenošću protiv ogavnih gospodara laži. Nisi ti junak kao Miloš, i sam to znaš i priznaješ svoje mane i slabosti, ali ako nemamo boljeg od tebe da stane na crtu skotovima - najbolji si", napisao je Ilić.