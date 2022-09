BILA JE ZAROBLJENA U PLAMENU 45 MINUTA: Otkriveni STRAVIČNI DETALJI nesreće u kojoj je poginula slavna glumica! (FOTO)

Glumica En Heš preminula je 22. avgusta, a sada su otkriveni detalji nezgode prilikom koje je zadobila teške povrede.

Izvor: YouTube/screenshot/Perez Hilton

U svim svetskim medijima odjeknula je vest da je glumica En Heš izazvala strašan udes prilikom kojeg je zadobila teške povrede. Policija Los Anđelesa sumnjala je da je upravljala vozilom pod dejstvom alkohola, a za njen život lekari su se borili punih sedam dana.

Sa aparata je isključena 22. avgusta i zvanično proglašena mrtvom, a sada su otkriveni stravični detalje saobraćajke koju je izazvala.

Prve hitne službe nisu mogle da dođu do slavne glumice kako bi joj pružili lekarsku pomoć jer je bila zarobljena čak 45 minuta nakon što se njen automobil zabio u kuću u Los Anđelesu, stoji u izveštaju koji prenosi "The Guardian". Zbog užasnog plamena i dima izazvanog nesrećom, vatrogasci nisu mogli da dođu do automobila 20 minuta, a zatim nisu mogli da ga izvuku iz zgrade još najmanje 20 minuta, izvestio je NBC pozivajući se na dokumenta vatrogasne službe i postojeće radio komunikacije.

Glumica je preminula usled povreda koje je zadobila udisanjem i od opekotina, a takođe joj je u nesreći slomljena i grudna kost. Njena smrt proglašena je nesrećnim slučajem, objavio je mrtvozornik nekoliko dana nakon što je isključena s aparata u bolnici.

Pogledajte slike sa mesta nesreće:

Podsetimo, En Heš preminula je bez ostavljenog testamenta, a njen sin Homer Lafun (20) podneo je sudske papire kako bi imao kontrolu nad njenom imovinom.

U peticiji koju je podneo sudu u Los Anđelesu su upravo Homer Lafun i Atlas Taper (13), Hešin sin kog je dobila s bivšim partnerom Džejmsom Taperom i navedeni su kao njeni jedini naslednici.