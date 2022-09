UDARALI SU ME, MALTRETIRALI I ĆUŠKALI! Nataša Bekvalac nikad iskrenije o paklu koji je prošla - "Bilo je PONIŽAVAJUĆE!"

Nataša Bekvalac progovorila o vršnjačkom naselju koje je trpela tokom školovanja.

Nakon što je otvoreno govorila o svojoj porodici, te komenarisala kako bi izgledao njihov privatni rijaliti, Nataša Bekalc progovorila je i o vršnjačkom naselju koje je trpela tokom školovanja.

Kako je Nataša ispričala, trpela je maltretiranje jedne grupe, a bilo ju je sramota da se požali roditeljima jer je smatrala da će ispasti kukavica ako se sama ne izbori s tim.

"U osnovnoj školi sam trpela zlostavljanje. Postojala je neka grupa, kao što i u svakoj školi postoje grupe. Oni su mene nekoliko puta maltretirali, udarali, ćuškali, nije bilo ništa prestrašno, ali je bilo poprilično ponižavajuće. Stidela sam se da ispričam roditeljima jer sam htela sama da izađem na kraj s tim. Delom zbog toga, a delom jer sam znala da ću da ispadnem neka kukavica u društvu", priča Nataša, a onda se osvrće i na ljubavni život, koji je uvek interesantan medijima:

"Pa nisam se nikad kajala što mi nijedna ljubav nije opstala, već sam se pokajala što sam bila veoma otvorena kada je moj ljubavni život u pitanju. Generalno sam veoma iskrena osoba. Malopre mi je i Kristina rekla: 'Molim te, možeš li da ne ispričaš to i da ne budeš toliko otvorena. Nisu svi ljudi isti...' Imam 42 godine i ona mi kaže da neke stvari ne govorim. Greške koje sam napravila, odnosno zloupotrebe koje sam imala s druge strane, nisu kao kod normalnih ljudi. Samo kada si iskren i otvoren niko ne može da te povredi."

Bekvalčeva priznaje da ne voli baš kad je zovu Novosadska Barbika:

"Ne znam koliko mi to svih ovih godina prija da me nazivaju 'Novosadska Barbika'. Znamo svi šta je Barbika. Barbika je lutka. Da li lutka ima dušu? Nema. Da li je ona stvar s kojom se igraju deca ili odrasli? Ako ćemo na taj način da gledamo. A ako ćemo da gledamo na ovaj, na koji mislim da gleda većina ljudi, a to je lepa kao lutka, onda okej. Mada, opterećujuće me i to jer ne smatram sebe prelepoticom", završila je.

