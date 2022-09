SEVERININ PAKLENI PLAN? EVO ZBOG ČEGA JE ODJAVILA SESTRU SA SPLITSKE ADRESE

O sukobu između Severine Vučković i njene sestre Marijane izgleda da će se tek pisati, jer se svakog dana spekuliše o sve više detalja vezanih za njihov narušen odnos.

Kako je Kurir juče pisao, poznata pjevačica, umjesto da svoj dio porodične zemlje ponudi sestrama, što je morala po zakonu da uradi, ona ga je ipak ustupila vlasniku investitoru da izgradi šoping-centar. Na taj način je sestre dovela u situaciju da bez saglasnosti investitora ne mogu da prodaju svoj dio imovine. Danas otkrivaju da to nije jedino što je izazvalo jaz između Severine i njenih sestara Marijane Popović i Zdenke Vučković Žunić. Navodno, kako tvrde Kurirovi sagovornici, Marijanu je posebno pogodilo i to što ju je Severina skoro odjavila sa splitske adrese, i to, kako ona smatra, da bi mogla da proda stan njihove majke Ane.