SJEDILA PILOTU U KRILU I VOZILA AVION: Neda iz hit serije "Greh njene majke" šokirala

Glumica Ivana Jovanović, koja je stekla veliku popularnost ulogom u seriji "Greh njene majke" nije ni nalik svojoj junakinji

Serija "Greh njene majke", čiju reprizu trenutno gledamo na Javnom servisu, bila je izuzetno popularna kada je počela da se emituje, a glavna junakinja Neda, čiji je lik timačila Ivana Jovanović postala je slavna preko noći.

Srpsku glumicu nakon ove serije nismo imali prilike da gledamo u domaćim projektima, a ubrzo je odlučila i da se potpuno povuče iz glumačkog svijeta i napusti Srbiju.

Glumica je prije nekoliko godina otkrila da živi i radi u Los Anđelesu, a sada je otkrila i šta je najluđe što je uradila od kako se preselila u Ameriku.

"Visoke crvene potpetice su moja strast, bez njih ne krećem nigdje, čak i bicikl vozim u štiklama. Najluđa stvar koju sam uradila u njima, bila je vožnja aviona u krilu pilota", rekla je glumica.

Ivana ne krije da joj je serija donijela veliku popularnost, ali je njoj "bila nebitna".

"Usrećila je moju mamu i njene komšinice. Ali, nisam za kalut, jer to previše boli moju divlju kreativnost".

Glumica u Los Anđelesu radi kao kreativni menadžer u jednom restoranu, ali i kao instruktor joge o čemu je ranije pričala.

"Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu, u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temama koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam. Budim se, krećem na plažu da se bućnem prije posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih vidjela i vjerujte mi da su Srpkinje mnogo ljepše", rekla je Ivana jednom prilikom za magazin "Gloria", pa se osvrnula na svoj trenutni posao.

"Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvijek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj nedelji samo dva sata dnevno držim časove joge", ispričala je ona.