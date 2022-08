Maja Marinković i bivši nevjenčani suprug Aleksandre Subotić, Predrag Peca Raspopović sve su iznenadili kada su potvrdili da su u vezi, ali i sada kada su raskinuli nakon samo nekoliko nedelja.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Predrag Peca Raspopović i starleta Maja Marinković su raskinuli dok su boravili zajedno u Crnoj Gori. Kako su prenijeli domaći mediji on je spakovao kofere i ostavio je samu u Budvi, nakon čega se i ona uputila za Beograd, te je obavijestila javnost da više nisu zajedno.

Ipak Maja ima drugačiju priču, a sada je izvor blizak njoj otkrio da je ona kivna i bijesna na sebe što je dozvolia da je povrijedi i Peca, iako mu je slijepo vjerovala.

"Maja nije ni slutila da će on stvarno da se spakuje i ostavi je samu u Budvi. Posvađali su se kao i inače, mislila je da će se vratiti u stan, međutim ubrzo je od njegovih prijatelja saznala da je otišao za Beograd. Pao joj je mrak na oči i od tog trenutka se zaklela sebi da će mu se osvetiti za poniženje koje joj je priredio: 'To što mi je uradio ću mu žestoko naplatiti', ponavljala je", rekao je izvor i dodao:

Vidi opis "ZAKLELA SE DA ĆE MU SE OSVETITI" - Maja kivna na Pecu posle raskida: "Pao joj je mrak na oči! Ona je spremna na sve" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/prinscreen/sandrasuboticss Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/majamarinkovic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/majamarinkovic Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Zvala je Takija odmah i u suzama mu ispričala šta se desilo i da je Peca ispao gori i od Janjuša, nije mogla da vjeruje šta joj je uradio. Sve je izgledalo kao obična svađa... Ja znam Maju i koliko je spremna na sve, a šta tek planira saznaćemo uskoro, mislim da Peca neće proći dobro u svemu ovome".

Maja ipak tvdi da se razlika u godinama osjetila i da je on bila ta koja je ostavila Pecu.

"Mi smo otišli na zajedničko putovanje i konstantno je bila neka tenzija između nas. Osjetila se ta razlika u godinama između nas. Bolje zdrav raskid, nego da dolazi do većih svađa. Ispoštovala sam ga maksimalno. Uopšte nisam kačila provokativne fotografije na Instagramu, a i konstantno je bio problem moje smjelije odijevanje. Peca mi je to stalno zamjerao. On je vrlo dobro znao ko sam ja, prije nego što smo počeli da se zabavljamo. Ta doza ljubomore kod njega je stalno bila problem. Peca mene nije upoznao u biblioteci, tako da ne može ništa da mi zamjeri. Prebrzo smo ušli u vezu i ja sam na kraju odlučila da njega ostavim", poručila je ranije Marinkovićeva i javno se izvinila bivšoj drugarici Aleksandri Subotić kojoj je preotela muža.