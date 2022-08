Tanja Savić ne nosi lepo iskustvo s proslave osamnaestog rođendana.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pevačica Tanja Savić, koja ovo leto provodi radno, ali i "časti" fanove fotografijama na društvenim mrežama, prisetila se početka karijere i svog prvog pjanstva, kada je slavila punoletstvo.

Za svoj osamnaesti rođendan nije napravila gala žurku kao što to inače biva, jer je već u to vreme uveliko radila i nastupala. Ipak, želela je da prvi put proba alkohol, specijalno tom prilikom. Tada je nastupala u Bosni, na nastupu je i slavila, pa su je, kako priznaje, spucale emocije, jer nije bila s porodicom i društvom.

Na kraju je priznala i da alkohol nije bio pametna odluka i da ga od tada ne može podneti.

"Sećam se svog 18. rođendana. On nije bio kao sva punoletstva mojih drugara. Ja sam radila tad u Bosni, tako da sam ga sa svojim bendom proslavila. Tada sam prvi put probala alkohol. Stvarno! Možda sam malo preterala tad, pa mi se zgadio alkohol za ceo život. Čim sam popila jednu čašu, ja sam se napila! I tako čaša za čašom... Nikakva sam bila, stvarno. Ubila sam se kao majka. Nikako to nije za mene. Ja alkohol sada ne podnosim. Bolela me je glava i povraćala sam. Izveli su me ispred da uhvatim vazduh i dođem sebi. Rastajala sam se od duše. Govorila sam da više nikada neću da omirišem piće, a ne da popijem. Išla sam u crkvu da se zakunem da se više nikad neću tako opijati", ispričala je Tanja svoje iskustvo s opijanjem, toliko godina kasnije.

IŠLA SAM U CRKVU DA SE ZAKUNEM DA NIKAD VIŠE NEĆU! Tanja Savić godinama ćutala o onome što je uradila - ZGADIO MI SE!

