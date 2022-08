IMALA JE VIŠE OD 100 ESTETSKIH INTERVENCIJA! Tamaru je jedna umalo KOŠTALA života, a kažu da je pre OPERACIJA bila lepša

Srpska starleta je plastičara prvi put posetila čim je postala punoletna.

Bivša učesnica rijalitija i starleta Tamara Đurić koja se našla u žiži interesovanja javnosti zbog spekulacija da se rastala sa suprugom, otvoreno je pričala o estetskim operacijama koje je imala.

On je do sada dala oko 60.000 evra za sve estetske korekcije, a jedna je umalo koštala života. Tamara je jednom prilikom otkrila da je imala 100 intervencija, a prva estetska operacija koju je imala bila je operacija grudi i to sa samo 18 godina.

"Otprilike sam imala 100 intervencija, sve sam na sebi radila. Prvi put sam uradila grudi sa sa mojih 18 godina. Tad je bio prvi put i bilo je jako komplikovano u odnosu na sada, zato što je trebalo uverenje psihijatra, iako sam bila punoletna, trebao mi je potpis roditelja da bih uradila tu intervenciju, jer su doktori želeli da znaju zbog čega jedna mlada devojka želi da radi grudi", rekla je Tamara jednom prilikom.

Ona je priznala da je grudi operisala deset puta, a zadnjicu čak 20! Kako je otkrila samo na grudi je dala 20.000 evra, a zadnjicu je morala da operiše mnogo puta, ali ne iz estetskih, već iz zdravstvenih razloga:

"Imala sam 20 intervencija na guzi, u jednom trenutku mi je čak život bio ugrožen. Pre pet godina u zadnjicu sam ugradila 'akva-filer', materijal koji nije bio dovoljno ispitan. Dobila sam infekciju, pa je posle mog slučaja taj materijal zabranjen u Srbiji, ali i u čitavoj Evropi", ispričala je Tamara koja je posle prve neuspešne operacije osigurala je guzu na čak 250.000 evra.

Na internetu se takođe mogu pronaći slike Tamare Đurić pre estetskih intervencija, na kojoj bukvalno izgleda neprepoznatljivo, a komentari ispod objave su sledeći:

"Druga žena", "Upropastila se baš", "Šta joj je sve ovo trebalo", "Od stare Tamare nije ostalo ništa", "Bila je prirodno lepa", samo su neki od komentara.

Tamara Đurić pre izvesnog vremena pojavila se na televiziji i otkrila svima da joj je turski hirurg uništio nos, zbog čega je porede sa pevačem Majklom Džeksonom. Tamara je odlučila da ponovi operaciju kod drugog hirurga, a Turčina da tuži.

"Tačno je da sam ga tužila i nemam nameru da odustanem", kratko je potvrdila Tamara.

