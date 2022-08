VIKTORIJIN ANĐEO CIJEPA RAKIJU I LUDUJE UZ NARODNJAKE! Prelijepa manekenka stigla u Srbiju - "JAKO, ali odlično piće"

Svjetski popularna manekenka posle ljetovanja u Crnoj Gori stigla je u Srbiju.

Izvor: Instagram/ alessandraambrosio

Viktorijin anđeo Alesandra Ambrozio na crnogorskom primorju pokazala je brutalne obline u malim bikinijima, a zatim se provodila u jednoj poznatoj diskoteci uz hitove Seke Aleksić.

Manekenka je riješila i da posjeti Beograd, a otkrila je da obožava rakiju i da jedva čeka da vidi srpsku prijestonicu.

"Jedva čekam da probam sve srpske specijalitete! Pila sam rakiju u Crnoj Gori! Veoma je jako piće, ali odlično! I muzika vam je super... Zato sam došla u Beograd", kratko je rekla manekenka, a zatim se sa ćerkom, sinom i drugaricom smjestila u limuzinu, koja ju je odvezla u hotel.

Kako prenose domaći medji brazilska ljepotica se u Crnoj Gori srela sa poznanicima iz Srbije, koji su je ubijedili da posjeti Beograd.

"Pričali smo joj o srpskoj muzici, hrani i čuvenoj rakiji. Čak smo joj dali da proba! Drmnula je šljivovicu i oduševila se! Rekli smo joj da ćemo joj pokazati kako izgleda pravi provod, pa smo je prošle nedelje odveli na nastup Seke Aleksić u Budvi. Toliko su joj se dopali narodnjaci da je cijelu noć đuskala. Posebno joj se svidio Sekin hit 'Aspirin'", rekao je prijatelj slavne manekenke, koji se s njom provodio na Crnogorskom primorju.

Alesandra, koja se proslavila kao zaštitno lice čuvenog brenda donjeg veša "Viktorijas sikret", želi da vidi beogradske splavove!

"Rekao sam joj da Beograd ima najbolji noćni život na svetu i da to ne smije da propusti! Tada mi je potvrdila da definitivno dolazi i da želi da vidi splavove i obiđe popularne klubove. Biće to ludilo od provoda! Nećemo stati", poručio je on i dodao da će manekenka u Beogradu proslaviti i ćerkin rođendan:

"Pošto se bliži 14. rođendan Alesandrine ćerke Anje Luize, predložio sam joj da ga proslave u Skadarliji. Tu možemo da joj organizujemo večeru uz tamburaše".

Alesandra je u Srbiju stigla sa ćerkom Anjom Luizom, sinom Noom Feniksom i prijateljicom, takođe manekenkom Ludi Delfino.