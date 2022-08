BILI SMO BEZ NOVCA, MAJKA JE RADILA DAN-NOĆ, OTAC DOBIO OTKAZ: Nenad Aleksić Ša o teškom odrastanju - Baš smo se mučili

Reper se prisetio detinjstva, ali rekao i da je u Zadruzi izgubio sebe i da više nikad to neće uraditi.

Bivši učesnik Zadruge, reper Nenad Aleksić Ša, koji je rijaliti obeležio razvodom i skandaloznom vezom s Tarom Simov, odlučio je da zaboravi burnu prošlost i vrati se na staro.

Posvetio se muzici i uveliko radi na novom albumu, a osim o budućnosti pričao je i o prošlosti, za koju kaže da mu nije bila laka.

"Imao sam jako teško odrastanje. Bili smo bez novca, bez ičije pomoći, ali zahvaljujući tome smo navikli da se borimo i da ne čekamo da nam padne s neba. Majka i otac su se izborili za mene i brata. Ona je radila u ribarnici, na pijaci na Vidikovcu, dan-noć. Majka mi je ceo život radila, jedva smo imali za sve. Što se tiče oca, on je u vojsci radio, pa dobio otkaz i onda moleraj, sve živo, i otišao u penziju. Baš je bilo mučenje, ali zahvaljujući tome sam danas uspešan. Radio sam sve i svašta, a na kraju ti se sve svede da platiš račune i jedeš, kilaviš. Niko mi nije pomogao da dođem do ovde i, hvala Bogu, i dalje trajem. Uspeh mi nije kupljen kao mnogima. Inat je ono što je ključno kod mene. Inat me tera da pokažem koliko vredim i kroz inat dospem do zacrtanog cilja, pa tako i do velikog uspeha i muzičke karijere", rekao je Nenad za "Kurir" i istakao da je svestan svojih grešaka.

"Sebi najviše zameram što sam zaboravio ko sam i šta sam, ali mi se to više nikad neće ponoviti. Uspeo sam sebe da podsetim ko sam i šta sam. Sada sam opet onaj stari Nenad Ša. Sve bih opet u životu isto uradio, mada sam neko ko razmišlja da je sve već zapisano i da smo mi sami ti koji prate svoj put, nekad trnovit, nekad ravan i putujemo s uživanjem. Moja karijera je počela davne 1993, sa svega 13 godina. Bio sam mlad, lud i željan dokazivanja. Nisam bio svestan dokle će me sve to dovesti. Eto me danas, i dalje sam prisutan medijski", izjavio je Ša koji će krajem avgusta objaviti duet s Minom Vrbaški.

