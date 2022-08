S OCEM SE STALNO SVAĐAM! Milica Pavlović prvi put o odnosu s tatom i MAĆEHOM - "Ne mogu da izađem na kraj s njim"

Milica Pavlović proslavila 31. rođendan i otkrila oko čega se stalno svađa s ocem.

Izvor: TV Prva / screenshot

Pjevačica je zablistala u mini haljini na gala proslavi svog rođendana gdje je progovorila i o odnosu s ocem, a zatim otkrila i kako ju je maćeha iznenadila. Milica Pavlović je odrasla sa bakom i dekom nakon razvoda roditelja, a njen otac nije oduševljen ćerkinim izborom profesije.

"Tata je bio sa maćehom mojom da dočekamo moj rođendan. On je toliko skroman, mi stalno imamo te neke konstruktivne razgovore, iliti svađe, jer on 'izbjegava' da koristi to što mu je Milica Pavlović ćerka", istakla je Milica i dodala:

"Mi smo nekako takva porodica, mi nismo navikli da nam neko otvara vrata, da uz pomoć nečijeg imena ostvarujemo nešto. Ukoliko nam neko pomaže, to su ljudi iz ulice, iz sela, iz okruženja. Ja mu kažem tako: 'Zašto nisi rekao da si moj otac?', za neku situaciju, pa mi onda on kaže: 'Čekaj, što neko to mora da zna'".

"'Zašto bi neko meni zbog toga činio stvari?', zna da mi kaže. Mi se stalno zbog toga svađamo! Ja mu kažem: 'Znam, ali bi olakšao sebi', mene ljudi u mom gradu poštuju i vole. 'Samo da si rekao, možda to ne bi bilo tako, možda ne bi čekao tri mjeseca, nego mjesec dana', to je prosto neka lijepa stvar, ko ti je ćerka", istakla je pjevačica.

"Ne mogu sa njim da izađem na kraj. Stvarno.On jeste ponosan na mene, ali ne voli što sam pjevačica, što sam ovo. Želio bi da imam neki najnormalniji posao, od 8 ujutru do 3 po podne da radim, recimo", zaključuje Milica i otkrila kakvo iznenađenje joj je priredila maćeha.

"Iskreno sam se obradovala kad sam videla da mi je maćeha sinoć donela tortu. Kako je ona to meni pričala, pa šta sve sadrži torta, pa ima jagoda, ananasa, još su putovali ljudi iz moje ulice, iz mog Bunibroda, da odvoje dva dana za mene... Ljudi, ja sam srećna žena", ispričala je bila Pavlovićeva.

