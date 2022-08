Popularni reper i bivši suprug Kim Kardašijan indirektno je komentarisao njen raskid s 13 godina mlađim glumcem.

Izvor: instagram/kimkardashian/screenshot/profimedia

Jedna od najpopularnijih strarleta Kim Kardašijan nedavno je potvrdila da je raskinla s dečkom Pitom Dejvidsonom i poručila da je nezreo za svoje godine, a onda se oglasio i njen bivši suprug, reper Kanje Vest.

Kanje je više puta javno napadao Kim i njenog dečka, međutim sada je jedni potezom je mnoge zaprepastio, a zbog bivše supruge objavu na društvenim mrežama je morao da obriše.

On je objavio fotošopiranu naslovnicu "New York Timesa", na kojoj navodno stoji morbidna vest: "Skit Dejvidson umro u 28. godini".

Vidi opis MORBIDNOM PORUKOM RAZBESNEO BIVŠU ŽENU! Kanje se oglasio nakon raskida Kim i 13 godina mlađeg glumca - Morao da OBRIŠE! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kako prenose strani medji on je razbesneo Kim te je objavu morao da skine.

"To je još jedan od njegovih ispada i Kim to ne smatra šalom. Njegove napade ne shvata olako i zahtevala je da to obriše", rekao je izvor blizak Kim za "US Magazine", a više puta se pisalo o tome kako Kanje na sve načine pokušava da se pomiri s Kim.

Strani mediji su pisali da je Pit Dejvidson navodno završio na terapiji upravo zbog brojnih Kanjeovih napada na njega. Vest je javno napadao Dejvidsona otkad je komičar počeo da se viđa s njegovom bivšom suprugom.

U martu ove godine Kanje je objavio spot za pesmu "Eazy", u kome se pojavljuje reper Tha Game. Na snimku koji je bio objavljen na Vestovom Instagramu, verzija Pita Dejvidsona napravljena od gline je oteta, zavezana, živa zakopana i spaljena.