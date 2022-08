SORAJA UHVAĆENA SA DEČKOM U CRNOJ GORI!

Najpoznatija starleta uslikana je na luksuznom crnogorskom kompleksu prošle nedjelje, i to sa dečkom, kog vješto krije od očiju javnosti.

Njih dvoje su došli na bazen sa prijateljem iz Beograda i smjestili se na ležaljku sa baldahinima.



Trudili su se da prođu neopaženo, ali im to nije pošlo za rukom. Svi su vidjeli da su zajedno, a taj trenutak kako ljubi svog dečka i leži mu na ramenu je i usnimljen. U prilog tome svjedoče fotografije. Kako dalje saznaje Kurir, Soraja je u vezi sa bogatim biznismenom, koji nije poznat široj javnosti.



Tog dana su proveli cijelo posle podne uživajući u kupanju i sunčanju. S obzirom na to da Vučelićeva krije svoje partnere, ona nije očekivala da će biti uhvaćena sa partnerom za kojeg znaju samo ljudi iz njenog okruženja. Njega ne možete da vidite na društvenim mrežama, ali možete da vidite sve ono što joj pruža od putovanja, preko skupocjene garderobe, do uživanja, čime se rado hvali. Da im je lijepo, svedoči i izvor Kurira, koji se našao na licu mesta.