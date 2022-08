OVAKO IZGLEDA SUPRUGA ACE PEJOVIĆA! Zaprosio je nakon 7 dana veze, sada žive u vili od 800.000 evra - pogledajte Biljanu

Ovako izgleda Biljana, supruga Ace Pejovića, koja mu je i najveća životna podrška.

Izvor: Kurir TV printscreen

Aco Pejović je u nekoliko navrata isticao da pored uspešne karijere, svojim najvećim uspehom smatra brak sa suprugom Biljanom sa kojom ima tri ćerke.

Par je već 28 godina u skladnoj zajednici, a njihovu ljubavnu priču malo ko zna. Pevač je jednom prilikom otkrio da je svoju životnu saputnicu zaprosio nakon nedelju dana zabavljanja, ali i da je kasnio na sopstveno venčanje.

"Devedesetih godina, svirao sam i pevao u jednom lokalu. Jedne večeri je ona ušla u taj lokal i prvi kontakt očima je meni nagovestio da tu može biti nešto više od poznanstva. Kasnije mi je rekla da je i ona to isto osetila… Ona je meni prišla, da, ona je mene 'spopala' u stvari. Bili smo svega sedam dana zajedno i rešili da se venčamo. Jedini uslov bio joj je da završi fakultet", započeo je.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pevač je tada imao svega 23 godine, ali život ga nije mazio, te se smatrao dovoljno zrelim da zatraži ruku svoje dame i da je zaprosi.

"U to vreme, uraditi tako nešto i doći kući u sedam ujutru i reći roditeljima: 'Ženim se', nije baš bilo lako. Pitali su me da li sam dobro razmislio, da li sam popio, da li ne žurim… 'To vam je što vam je', rekao sam im. Posle je tek usledilo upoznavanje. Ona je iz profesorske porodice, ja sam tad bio lokalni muzičar, nisam baš bio na nekom glasu kod roditelja. Kod dama da, ali ne kod roditelja", priznaje on.

"Zakasnio sam na sopstveno venčanje. Svirali smo moj kum i ja na Zlatiboru, a ujutru smo se stopom vraćali kući. Dok smo stopirali, zaustavio se jedan kombi. Na sreću ili na našu žalost, to je bio kombi sa muzičarima koji su pošli da sviraju na mojoj svadbi. Zamislite samo njihovu reakciju", nasmejao se Pejović.

Ovako izgleda supruga Ace Pejovića:

Par sa ćerkama danas živi u vili na Bežanijskoj kosi čija se vrednost procenjuje na 800.000 evra!

Pogledajte kako izgleda njihov dom: