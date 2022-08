PORODILA SE PRE 9 MESECI, TEK SADA OTKRILA IME DETETA! Nikada ga niste čuli - Bojana Ordinačev izborom iznenadila sve!

Bojana Ordinačev dala sinu neobično ime.

Bojana Ordinačev postala je majka u 40. godini i pre skoro devet meseci na svet donela sina čije ime nije otkrila, sve do sada!

U pitanju je ime Najda, koje je danas veoma retko na našim prostorima, pa većina ljudi nikada nije upoznala nekoga sa takvim imenom.

Bojana Ordinačev priznala je da se u početku često susretala sa pitanjima zbog čega je baš to ime odabrala za sina.

"Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za devojčicu, a ja za dečaka. Ne znam zašto, ali on je bio uveren da ćemo dobiti ćerku, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dečak. (smeh) Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: 'Otkud ti to Najda?' Nisam znala šta da odgovorim jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom pominjano - Najdan. Kasnije smo se setili da je Najda nadimak pevača grupe 'Smak', što nam je super zvučalo", ispričala je sada glumica za "Hello".

Svog partnera i dalje vešto krije od očiju javosti, a sada je za medije otkrila i kako je on reagovao na odabrano ime.

"Prvo mu je bilo čudno, ali se i njemu dopalo. Jeste neobično, ali nama odavno nije. Sada ne bismo mogli da zamislimo da se Najda drugačije zove. U početku me je nerviralo što me je većina ljudi pitala šta ime znači. U nekom trenutku počela sam ja njih da pitam: 'A šta znači Marko ili Miloš'? Ta imena 'znače' isto koliko i Najda, samo smo ih više puta čuli, pa nam zvuče obično", iskrena je bila Bojana za pomenuti magazin.