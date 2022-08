BILA SAM U LOKVI KRVI, KUK MI JE IZLETEO! Sandra o STRAŠNOJ nesreći na Zlatiboru - Nisam osećala noge, JEZIVI bolovi!

Pevačica Sandra Čaprić doživela je jezivu nesreću na Zlatiboru kada je pala s kvada koji se prevrnuo na nju.

Izvor: YouTube/RED tv/printscreen

Bivša učesnica Zadruge i pevačica Sandra Čaprić nalazi se u bolnici zbog teških povreda koje je zadobila nakon pada sa kvada na Zlatiboru.

Njoj je polomljena butna kost, kuk joj je iskočio iz ležišta, na glavi ima 15 kopči, Sandra se sada oglasila iz bolnice i otkrila kako je došlo do nesreće, kolika je ozbiljnost njenih povreda i kako teče oporavak.

"Izgubila sam svest. Kad sam došla sebi, pitala sam dečka koji je kukao iza mene, da li sam živa. Videla sam da ide krv svuda po meni, ali nisam znala šta je i od čega je. Počela sam da kukam, u tom trenutku su krenuli bolovi i ja sam rekla: 'Skidaj sa mene kvad'. Nekako me je izvukao i pokušao da me stavi na zemlju, ali ja nisam mogla da sednem. Ja sam se okrenula na stranu i tako ostala dok nije došla Hitna pomoć", rekla je Sandra, a zatim otkrila šta joj je prošlo kroz glavu dok je ležala tako na zemlji:

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Samo da ostanem živa. U tom trenutku ti ne znaš ni za sebe, sve te boli. Oni su samo pokušavali da ja ne zaspim. Meni se vrtelo u glavi, mnogo sam krvarila, baš sam bila u lokvi krvi. Nisam osećala noge, to me je jako plašilo. Kad je došla Hitna, jedva su me stavili na nosila. To je bilo jezivo, ja sam kukala kao niko. Ja nisam mogla da se vozim u sanitetu od bolova".

Sandra je zatim otkrila kakve povrede je zadobila:

"Prelom butne kosti, kuk mi je izleteo iz ležišta, zato su meni noge bile podignute u makazicama, ključna kost na ramenu i 15 kopči na glavi. Juče sam bila četiri sata u anesteziji, nameštali su mi nogu da je vrate u normalu. Već tri dana povraćam, rastavljam se sa dušom. Nadamo se da će se to vratiti samo od sebe, da neće morati šrafovi da se stavljaju. Šta je, tu je, Hvala Bogu što sam u komadu. Stavili su mi katetar, prvi put se susrećem sa tim. Sva sam izubijana, izgrebana i plava".