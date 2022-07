DALILA I MISTERIOZNI MOMAK USIJALI MREŽE! Bivši zadrugar otkrio da li on njen novi DEČKO - Oglasila se i Sandra Rešić!

Snimak na kom misteriozni mladić vozi kola Dalile Dragojević dok ga ona mazi po nozi "usijao" je društvene mreže.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

Dalila Dragojević još se nije zvanično razvela od Dejana, ali je definitivno kako kaže raskrstila s Filipom Carem i kako je najavila otputovala na odmor. Snimak koji je objavila iz kola sve je iznenadio i naveo da pomisle da ima novog dečka.

Misteriozni mladić je vozio Dalilina nova kola, a fanovi su na osnovu sata zaključili da je u pitanju bivši učesnik Zadruge Anđelo Ranković s kojim je Dalila bila bliska tokom jedne od kriza s Filipom Carem.

Takođe mnogi su odmah predpostavili i da joj je Anđelo novi dečko, a on se sada oglasio i demantovao ove navode.

"Nisam sa Dalilom. To su gluposti. Kakva Budva ja idem za par dana u Španiju na odmor sa društvom", rekao je Anđelo, a ovim povodom oglasila se i njegova bivša djevojka s kojom je raskinuo nakon izlaska iz rijalitija, Sandra Rešić.

"Da, upravo mi je preplavljen inboks slikama i snimcima baš tim, od sata preko šortsa teksas, do palca na ruci, sve onako obilježeno bojama. I na kraju jedna od omiljenih pjesama valjda njegovih, Relja izvodi ja mislim. Iskreno, ne znam šta da kažem, kuglu nemam, mogu samo da sumnjam, da pravo kažem - ne zanima me. Ali ako jeste tačno, za nju nemam ništa da kažem, ona je slobodna djevojka, može da radi sta hoće, a on, opet PONAVLJAM, AKO JE ISTINA, ne tvrdim, niti mogu znam, onda samo mogu da kažem iskoristio je moju emociju i to onako najniže, razočarana sam u sebe, što nisam vjerovala sopstvenim riječima. Vjerovala sam njemu. Ako je istina, onda sam ja zvanično liječila njegovu depresiju za njom. A onda, dragi moji, sam ja najveća budala na svijetu, a njemu na dušu sve. Zloupotreba tuđih emocija kroz priču o divnom vaspitanju, dajte molim vas", rekla je Sandra.

Pogledajte snimak iz Dalilinih kola koji je napravio pometnju na mrežama: