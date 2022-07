OD CENE KAFE ZABOLEĆE VAS GLAVA! Emina u LUKS rizortu u kom borave holivudske zvezde - "Račun će biti MILIONSKI"

Pevačica Emina Jahović odmara u luksuznom letovalištu koji posećuju holivudske zvezde, a od cena boli glava!

Izvor: Instagram/yaemina

Emina Jahović koja je istakla da se suđenje s bivšim suprugom Mustafom Sandalon nastavlja, sa njihovim sinovima Jamanom i Javuzom odmara u Turskoj, a kako bi ugođaj bio potpun još odavno je rezervisala rizort u kojem noć košta više od hiljadu evra.

Fotografije Emine Jahović sa odmora dovoljno govore o tome koliko uživa, a navodno na raspolaganju joj je sav luksuz koji rizort poseduje. Kako je otkrio izvor lista čekanja za slobodan termin u ovom letovalištu je duga.

"Emina je odmor u ovom kompleksu, gde odsedaju i svetske zvezde rezervisala još prošle godine jer su liste čekanja duge na slobodan termin i ne može se svako na njoj naći. Reč je o kompleksu koji ima strogo čuvanu privatnost gostiju i to je ono zbog čega i mnoge holivudske zvezde hrle u njega. Ovde ne postoji soba u kojoj noć košta manje od 500 evra po osobi, a nisam siguran koju je Emina uzela jer cene dosežu i do dve hiljade evra. S obzirom na to da je odsela sa sinovima, njen račun će biti milonski ako govorimo u dinarima", rekao je izvor koji se poslovno zatekao u ovom hotelu svega dva dana i dodao:

"Ona ima i privatnu jahtu, koja joj je na usluzi sve vreme, pa često sa mališanima odlazi u skrivene uvale i obilazi plaže u okolini. Uživo je lepa, a o zgodnoći da ne pričamo. Vrlo je posvećena sinovima. Oni imaju poseban baldahin na plaži u kojem oko njih obigravaju konobari za sve što im tokom dana treba od hrane i pića do usluga masaže ili razonode za decu. Emina čak vozi i džet ski, vidi se da je ljubitelj adrenalina".

Prema rečima izvora, za pevačicom se okreću mnogi, ali je u muškom društvu nije video, te je otkrio da samo posebna vrsta kafe koja se služi u ovom rizortu sa mlekom najvišeg kvaliteta košta 80 evra.

Bivši suprug Emine Jahović, Mustafa nedavno je stao na "ludi kamen" s 20 godina mlađom izabranicom Melisom Sutšurup, a otkriveni su i detalji gala svadbe koja je trajala tri dana.