U CRNOJ GORI ZARAĐIVALE OD 1.000 DO 5.000 €: Panika među prijateljicama noći, KLIJENATA ni od korova

Proljeće je ove godine proteklo u znaku raskrinkavanja elitnih prostitutki, a među poznatim imenima našle su se starlete, voditeljke, misice i pjevačice.

Izvor: iStock

I dok su one strepile od toga što im je otkriven identitet, sada se javila nova kriza u ovom zanatu.

Dok su se djevojke, koje su se našle u katalogu makroa, trudile da saznaju ko im radi o glavi, sada ih vjerovatna ta ista glava boli, ali zbog manjka klijenata kojima bi pružale usluge.

Ove djevojke ljeto uglavnom provode u Crnoj Gori jer našu zemlju posjećuje mnogo bogataša, koji su obično dolazili sa jahtama koje vrijede milione, piše Blic. Oni su htjeli laku zabavu, pa se zna da su "dame lakog morala" cijelo ljeto bile na primorju kako bi zaradile od 1.000 do 5.000 eura za noć, u zavisnosti od vrste usluge.

Ove godine izgleda samo mogu da sanjaju o tome.

"Može da se kaže da je sezona propala ove godine. Nisu došli ni Rusi ni Ukrajinci, koji su najčešći gosti na primorju. Pored toga, korona je ponovo počela da divlja, pa ljudi ponovo izbjegavaju putovanja. Zbog ove sveobuhvatne krize, elitnim prostitutkama je ove godine propao posao", kaže dobro obaviješten izvor za Blic.

U našoj zemlji, neka mjesta vrve od turista, ali to ipak nije interesna sfera ovih djevojaka.



"One su doslovno očajne, jer posla bukvalno nema. Naravno da ima turista na pristupačnijim destinacijama za običan narod, ali tu ne ljetuje njihova klijentela. Na mjestima gdje šetaju samo bogataši, ove godine će madam ostati praznih džepova", dodaje izvor.

Kako kaže, kada su neke dalje destinacije u pitanju, one su se nameračile na Tursku vjerujući da će tu biti "materijala za rad".

"Kako čujem i tamo je ista situacija, a nema naznaka da će biti bolje budući da korona brojke rastu iz dana u dan", kaže izvor.

Podsjetimo, osuđeni makro koji je izašao iz zatvora Mihailo Maksimović šokirao je sve kada napisao knjigu o 12 djevojaka koje su radile za njega.

Slavica Dajana Tripunović (51), nekadašnja misica i pjevačica uhapšena je u velikoj akciji srpske policije usmjerenoj protiv elitne prostitucije. U vezi sa elitnom prostitucijom dovedene su i: pjevačica Dušica Grabović, starleta Nataša Šavija, rijaliti učesnice Sanja Stanković i Martina Rajić, Plejboj zečica Jelena Jojić.

Na ovu temu govorila je i voditeljka Jovana Jeremić koja tvrdi da već tri godine istražuje ko se sve bavi elitnom prostitucijom:

"Gdje se zapravo preselila elitna prostitucija? S obzirom na to da je glavni lanac elitne prostitucije kod nas razbijen i da smo imali dosta imena manekenki, voditeljki, pjevačica, glumica, starleta koje su otkrivene u razbijanju tog lanca, ono što ću novo izjaviti, nova saznanja do kojih sam došla je da se elitna prostitucija izmjestila sa teritorije Dubaija, jer to je žargonski rečeno, već provaljena destinacija", rekla je nedavno Jeremićeva u svojoj emisiji.

Ona je takođe otkrila i gdje su se prostituke sada preselile:

"Djevojke koje odlaze tamo da rade kao modeli, zna se da odlaze tamo u prostituciju. Dakle, ona se, obratite pažnju sada, izmjestila u Tursku. Vidjećemo šta će sada tu da se dešava i ko će završiti na jahtrama Bodruma",objasnila je voditeljka.