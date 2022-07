OVO JE NOVA DEVOJKA BREDLIJA KUPERA! Irinu zamenio političarkom koja je UDATA za manijaka - SVI detalji se*s skandala

Ko je nova devojka Bredlija Kupera, političarka koja je i dalje udata za manijaka?

Oskarovac Bredli Kuper, koji ima dete sa supermodelom Irinom Šajk, ponovo uživa u ljubavi! Ko je nova devojka Bredlija Kupera? Odgovor na ovo pitanje uzburkao je američku javnost jer je reč o poznatoj ženi!

Nova devojka Bredlija Kupera je Huba Abedin (45), u vezi su nekoliko meseci i upoznala ih je urednica "Voga", Ana Vintur. Huba ima veze u politici a seks skandal njenog muža punio je naslovne strane! Huba je bila udata za bivšeg kongresmena Entonija Vinera, s kojim ima desetogodišnjeg sina Džordana. Iako je par pokrenuo brakorazvodnu parnicu, još uvek nije okončan.

Viner je najpre 2011. osramoćen pošto je poslao preko zvaničnog Twitter naloga link sa fotografijom na kojoj je go. Prvo je demantovao, a onda priznao da se godinama dopisuje sa ženama i šalje im eksplicitne slike, svojoj suzpruzi iza leđa. Ali tu nije bio kraj - nekoliko godina kasnije uhvaćen je kako šalje eksplicitne poruke devojčici od 15 godina. Uhapšen je i osuđen na skoro dve godine zatvora, i doživotno je registrovani kao seksualni prestupnik.

U intervjuu je rekla da ju je skandal bivšeg muža "zamalo ubio".

"Ja sam nastavila dalje. Kada sam saznala šta je radio, isprocesuirala sam to i ostavila iza sebe. Želim mu sve najbolje. Nisam ljuta na njega jer ne mogu više mentalno da budem u tom prostoru. Pokušala sam da budem besna i to me je zamalo ubilo", ispričala je ona svojevremeno.

Bredli je od 2015. do 2019. bio u vezi sa Irinom Šajk, koja mu je rodila kćerku Leu de Sen. Pogledajte Irinine fotke!