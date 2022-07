TONI PRIZNAO SVE O VEZI S DAROM BUBAMAROM! Uživali u luksuzu, a on otkrio čime se zaista bavi: "Ne volim umišljene žene"

Marko Dujaković Toni javnosti je postao poznat kada je stupio u vezu s 23 godine starijom pevačicom Darom Bubamarom.

Izvor: Instagram/rbtony1/darabubamaraofficial

Mediji su ljubav Tonija i Dare Bubamare pratili u stopu. Njih dvoje su uživali i obilazili luksuzne destinacije, a onda je ljubav pukla, međutim nakon raskida su ostali i dobrim odnosima. Toni se sada prvi put oglasio za medije.

Govorio je o vezi s Darom, luskuznom životu koji vodi i otkrio čime se zaista bavi.

"S Darom sam u prijateljskim odnosima. Moja želja, a ni namera nije bila da budem deo javnosti, naročito ne preko svog privatnog iliti emotivnog života. Dara je prava dama i o njoj imam samo reči hvale. Cenim njen rad i karijeru i mogu da kažem da je pravi drug, divna majka i profesionalac", rekao je Toni za "Kurir" i otkrio da li mu je razlika u godinama bitna:

"Volim žene sa kojima mi se poklopi energija. To je bio slučaj sa Darom. Razlika u godinama mi nije bila važna. Kod žene mi je važno da vodi računa o sebi tako što poštuje svoj lik i delo, neguje se i uvek je nasmejana. Ne volim namćore, uobražene i umišljene žene".

Tokom veze sa Darom pričalo se da troši pare od čoveka za kog se pisalo da mu je otac, a Toni je sada otkrio da je u pitanju njegov najbolji prijatelj koji ga je pogurao i bio njegov prvi investitor u kako kaže ludoj zamisli u kojoj je video nešto.

Na društvenim mrežama čini se da Toni užuva u jednom raskalašnom životu, a on poručuje da živi normalno od svog rada.

"Okrenut sam poslu i putovanjima. Volim da obilazim svetske metropole, upoznajem njihovu kulturu, usavršavam jezik i da uživam. Raskalašno je prejaka reč u mom slučaju. Ja sam prosečna i normalna osoba koja samo živi i uživa u svom životu", rekao je on i otkrio čime se zaista bavi:

"Glavni izvor prihoda dolazi od investiranja u kriptovalute. U taj svet sam ušao 2017. Bavim se i investicijama koje donose neverovatne profite. Radim sa nekretninama i luksuznim satovima".

Na konstataciju da neki veruju da su kriptovalute prevara, Toni je poručio:

"Ne! Ljudima su kriptovalute predstavljene kao sredstvo brze zarade, što je netačno. A pored toga, mnogo ljudi je plaćalo i po nekoliko stotina, čak i hiljada za stručne savete pri investiranju, kurseve, kriptogurue i ostalo, a od toga su dobili samo gubitak sredstava. Iz svega toga automatski proizlazi da je to prevara. U mojoj firmi je sve transparentno, a investicije koje mi pružamo članovima iste su one koje mi uzimamo. Nema nikakve prevare, ali nema ni toga da ćete biti milioner preko noći", istakao je on i dodao da se u životu ne kaje ni za šta.

