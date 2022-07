NADAM SE DA ĆU BAR DUBOKU STAROST DOČEKATI U TOJ KUĆI! Nikolina i Vidoje su živjeli RAZDVOJENO, ona otkrila i zbog čega

Bivša voditeljka Nikolina Pišek u martu je izgubila supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo, a njihov odnos prije tragedije, ne prestaje da intrigira javnost.

Naime, ona je nekoliko mjeseci pred njegovu smrt govorila zbog čega živi u Hrvatskoj, dok je on u Srbiji, kao i šta misli o Beogradu.

- U Zagrebu sam sad, da. Odlučili smo da Una tu krene u školu. Ja sam sad tu bazirana. Moj suprug iz Beograda dolazi i odlazi... On je taj srećnik koji je malo slobodniji. Ja robujem školi. Tu sam, to je to - kazala je tom prilikom Nikolina Pišek.

- Ja Beograd obožavam. Obožavam taj grad. Beograd mi je fantastičan. Jako je živ, vibrantan, ljudi su duhoviti, svašta se događa u njemu. Zagreb je mnogo manji, kompaktniji, mirniji, lakši za život. Zato sam odlučila da tu provedemo bar ovih osam godina, koliko traje osnovno školovanje. Doduše, nikad ne reci nikad, možda završimo ko zna gdje... Za sad je tako -pričala je Pišek.

- Gradimo kuću u Zagrebu, to je bolna tema. Sve se odlaže, pogotovo sad zbog pandemije, svega, pomjeraju se rokovi, nadam se da ću dočekati makar duboku starost u toj kući... (smijeh) - navela je tad Nikolina.

Podsjetimo, Nikolina i otac Vidoja Ristovića ne kriju netrpeljivost, pa tako voditeljkin svekar ne prestaje da iznosi teške optužbe na njen račun.

- Tvrdim da mi je ta žena ubila dijete, isključivo zbog njenih hirova je on umro u 43. godini života. Imam dokaze za sve što pričam. Otkako je upoznao Nikolinu, Vidoje je vodio dnevnike. Pet ogromnih dnevnika je u mom vlasništvu, stoje zaključani u sefu, a ona očajnički pokušava da dođe do njih. Traži mi da joj dam sve Vidojeve spise, telefone kao i jedan njen planer koji je kod mene. Tu piše sa kim se, kada i gdje nalazila. Možete pretpostaviti da, naravno, Vidoja u tim planovima nema. Od toga može ozbiljna knjiga da se napravi, ali ne planiram da još uvijek objavim te dokaze. Moj sin se nije ni ohladio, suviše je rano - rekao je Miša Grof za Alo.