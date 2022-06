ZBOG "ZVIŽDANJA" U TESTISIMA ZAVRŠIO U BOLNICI: Lekari u šoku, ovo je prvi zabeležen slučaj u svetu!

Muškarac iz Ohaja doživeo je pravu noćnu moru – zbog zvuka šištanja koji je dolazi iz genitalija završio je u bolnici!

Izvor: Nenad Cavoski/Shutterstock.com

Muškarac (72) iz Ohaja čuo je "šištanje" koje dolazi iz genitalija, a nakon toga je postao prvi na svetu kojem je dijagnostikovan "zviždući skrotum", objavljeno je u stručnom časopisu American Journal of Case Reports.

Muškarac je ostao bez vazduha, lice mu je oteklo i odmah je prevezen u lokalnu hitnu pomoć, žaleći se na bizarne tegobe. Pregledom je utvrđeno da u grudima ima veliki višak vazduha koji se kreće kroz telo, što može da dovede do otkazivanja pluća. Ukoliko se ne leči, može doći do trajnog oštećenja srca i pluća, a potencijalno i do smrtnog ishoda, saopštili su lekari.

Detaljnijim pregledom utvrđeno je da je "šištanje" koje se širilo iz genitalija dopire iz otvorene rane na skrotumu, koja je ostala nakon operacije testisa kojoj je bio podvrgnut, a u kojoj je ostao zarobljen vazduh.

Gubitak daha i oticanje lica javili su se kao komplikacije, a nakon toga su mu lekari ubacili dve plastične cevčice u pluća kako bi izbacili višak vazduha.

Doktor koji je radio na njegovom slučaju je rekao da se čoveku stanje brzo pogoršavalo, ali da se srećom poboljšalo nakon tri dana boravka u bolnici. On je nakon toga pušten iz bolnice u dobrom stanju.

Inače, on je imao vazduh zarobljen u abdomenu i skrotumu, stanje koje se zove pneumoskrotum, čitave dve godine, za šta lekari kažu da je "nenormalno dugo".

Pneumoskrotum je inače veoma retko stanje, a u medicinskoj literaturi je opisano svega 60 slučajeva.