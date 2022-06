PLAKALA ZBOG NJENIH UVREDA, SADA SE SRELE U EMISIJI! Tina Ivanović odgovorila koleginici - "Mnogo si me povredila!"

Tina Ivanović o komentaru koji je Nada Obrić dala na njenu pesmu "Bunda od nerca".

Izvor: PinkTv/Screenshot

Nada Obrić gostovala je u emisiji "Magazin in" sa mlađim koleginicama Tinom Ivanović, Tijanom Milentijević i Ivanom Stamenković Sindi čiji je izgled i oblačenje kritikovala i u toku programa, ali i iza kamere.

Nakon što su sa osmehom na licu prihvatile mišljenje starije koleginice, Tina je otvorila dušu, pričala sa čime se sve usrela zbog atraktivnog izgleda, ali i priznala da ju je upravo jedan Nadin komentar svojevremeno jako povredio.

Kako je objasnila, zbog pesme "Bunda od nerca" prošla je pravu torturu. Javnost ju je nakon objavljivanja "dočekala na nož", a Nadino mišljenje ju je dotuklo.

"Naročito kod nas u Srbiji doživljavaš razne kritike i komentare, ljudi imaju naročito prema pevačicama. Mislim da ženu prvo treba upoznati, da vidiš kakva je ličnost, pa tek onda da je komentarišeš, a ne na osnovu fiuzičkog izgleda i obima grudi", počela je Tina Ivanović.

"Doživljavala sam svakakve uvrede na početku svoje karijere, pogotovo kada sam izdala pesmu ''Bunda od nerca'', tad sam dočekana na nož. I od kolega i od novinara. Moram da ispričam anegdotu, kada sam se pojavila sa tom pesmom, izlazi naslov u novinama snimak iz jedne emisije gde je Nada Obrić gostovala i prokomentarisala: 'Ja kada sam čula pesmu Bunda od nerca, ja sedam dana nisam mogla da dođem sebi', tako da sam se ja našla u čudu. Inače sam jako emotivna, jer ja sam dupla vaga u horoskopu. Mnogo su me povredile te reči, plakala sam, žalila sam se svima. Rekli su mi da kupim Nadi parfem jer mi je to reklama. Ali ja u to vreme nisam tako razmišljala, sve me je pogađala", zaključila je Tina Ivanović.

Nada je odmah objasnila sve:

"Naprotiv, ja nisam u lošim odnosima sa onim za koje kažem da mi se ne dopadaju. Kao ni ove štule što mi se ne dopadaju, probala sam u tome da idem... Teror koji se danas zbog lepote trpi, ja bih to tužila da mogu", objasnila je Nada Obrić.

Izvor: Pink tv /printscreen

Tina Ivanović nedavno je odlučila da izvadi sve silikonske implante koje je imala u svom telu, a njenim prirodnim izgledom oduševljeni su svi.

Pogledajte kako ona sada izgleda:

