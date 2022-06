PRVI PUT PROGOVORIO O VANBRAČNOJ ĆERKI! Miki otkrio u kakvom su odnosu - "Njena majka laže i BLATI me gde stigne"

Folk pevač Milan Obradović tokom boravka u jednom rijalitiju otkrio je da ima vanbračnu ćerku Mariju koja ne živi u Srbiji.

Mediji su pisali da je Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećav napustio Marijinu majku, a on je sada otkrio da li je u kontaktu s vanbračnom ćerkom koja živi u Italiji.

"Moja deca Ognjen i Aleksandra se redovno čuju sa sestrom Marijom. Drago mi je da su mi deca u kontaktu. Ranije mi je bilo teško da pričam o tome u kakvom sam odnosu sa ćerkom koja živi u Italiji. Nisam hteo da je provlačim po medijima. Obećao sam njenoj majci da, kad Marija poraste, ako ne nađe prva mene, ja ću nju", rekao je Miki, a zatim se dotakao i njene majke:

"Da popričamo kako je došlo do toga da se udaljimo. Njena majka je jednom ušla u rijaliti, gde me je blatila. Imam utisak da joj je krivo što sam u kontaktu sa ćerkom. Svi i treba da budemo u dobrim odnosima. Ta moja bivša mnogo laže i koristi svaku priliku da me blati. Rekao sam tada ćerki da ne postoji novac za koji bih ušao u rijaliti da se svađam sa bivšom i da to radim detetu. To bi bilo interesantno za narod, ali te pare bi onda bile prljave. Nisam hteo da uđem ni za milion evra. Ćerka me ne opterećuje oko kontakta, čujemo se kad stignemo i možemo. Niko ne vrši bilo kakvu silu i tako će da ostane".

Marija se jednom prilikom oglasila i poručila da je Miki fantastučan čovek i da je ne zanima šta je bilo u prošlosti.

Ovo je Mikijeva ćerka Marija:

